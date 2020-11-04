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https://ria.ru/20201104/porgina-1582964659.html
"Возмездие": вдова Караченцова прокомментировала дело Цивина и Дрожжиной
"Возмездие": вдова Караченцова прокомментировала дело Цивина и Дрожжиной
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина прокомментировала в интервью порталу Womanhit возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:29
2020-11-04T07:29
культура
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
людмила поргина
следственный комитет россии (ск рф)
николай караченцов
александр бастрыкин
алексей баталов
общество
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина прокомментировала в интервью порталу Womanhit возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении юриста Михаила Цивина и его супруги, артистки Натальи Дрожжиной из-за спора вокруг имущества семьи Алексея Баталова.По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин."Я сразу включилась в борьбу, как только крик раздался. Мы были потрясены, а в Интернете произошел просто взрыв атомной бомбы. Алексей Баталов — один из великих актеров удивительного интеллекта, это поколение нас воспитало, дало нам корни!" – заявила Поргина.По словам вдовы Караченцова, она пересекалась с Цивиным и Дрожжиной в основном на похоронах, прощаниях с актерами. "Но что вам сказать… Это люди иного склада. Я — открытый человек, я могу привязаться, полюбить людей. Но Дрожжина и Цивин — не моего склада. Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них", - отметила она.Актриса добавила, что всегда была осторожна с такими "странными" людьми, назвав случившееся с супругами возмездием."И я рада, что это произошло. Я не хочу, чтобы их сажали и так далее, я хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами", - заключила Поргина.
https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html
https://ria.ru/20201102/biznes-1582584950.html
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наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), людмила поргина, следственный комитет россии (ск рф), николай караченцов, александр бастрыкин, алексей баталов, общество

"Возмездие": вдова Караченцова прокомментировала дело Цивина и Дрожжиной

07:29 04.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Поргина
Актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина прокомментировала в интервью порталу Womanhit возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении юриста Михаила Цивина и его супруги, артистки Натальи Дрожжиной из-за спора вокруг имущества семьи Алексея Баталова.
По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин.
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"Я сразу включилась в борьбу, как только крик раздался. Мы были потрясены, а в Интернете произошел просто взрыв атомной бомбы. Алексей Баталов — один из великих актеров удивительного интеллекта, это поколение нас воспитало, дало нам корни!" – заявила Поргина.
По словам вдовы Караченцова, она пересекалась с Цивиным и Дрожжиной в основном на похоронах, прощаниях с актерами. "Но что вам сказать… Это люди иного склада. Я — открытый человек, я могу привязаться, полюбить людей. Но Дрожжина и Цивин — не моего склада. Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них", - отметила она.
Актриса добавила, что всегда была осторожна с такими "странными" людьми, назвав случившееся с супругами возмездием.
"И я рада, что это произошло. Я не хочу, чтобы их сажали и так далее, я хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами", - заключила Поргина.
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КультураНаталья Дрожжина (актриса)Михаил Цивин (юрист)Людмила ПоргинаСледственный комитет России (СК РФ)Николай КараченцовАлександр БастрыкинАлексей БаталовОбщество
 
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