ДТП с участием российских знаменитостей в 2016-2020 годах

2020
8 июня поздно вечером в Москве у дома 3 на Смоленской площади произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. Ефремова доставили на экспертизу, показавшую наличие алкоголя в крови. Пострадавший водитель был госпитализирован, а позже скончался в больнице.
12 января в центре Москвы актрису театра и кино Ренату Литвинову на пешеходном переходе сбила машина. Актриса опровергла данные журналистов о своем нетрезвом состоянии, по ее словам, ДТП произошло, когда она направлялась в салон красоты после пробежки. После аварии врачи зашили ей рану на подбородке.
2019
11 сентября актер Марк Горонок, известный по фильмам "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна" и сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный", попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге.
По словам Горонка, его автомобиль пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора, в этот момент в него въехала "Волга". Удар был настолько сильным, что актер потерял сознание. Горонок был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы.
28 августа стало известно, что в Санкт-Петербурге магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь сбил велосипедиста. Инцидент произошел в центре города на перекрестке Невского и Владимирского проспектов на пешеходном переходе. Велосипедист не получил серьезных травм.
26 августа в Москве в результате ДТП погиб режиссер Игорь Хомский. Он находился за рулем каршерингового автомобиля и ехал от улицы Авиамоторной в направлении Боровой по Юрьевскому переулку. Режиссер вдвое превысил разрешенную скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, затем протаранил стоящий в крайней правой полосе МАЗ. Хомский, известный зрителю по фильмам "Очная ставка", "Неоконченный урок", "История N" и сериалу "Закон каменных джунглей", скончался на месте до приезда скорой помощи.
В апреле певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен". В результате аварии певица была госпитализирована, в мае она выписалась из больницы.
2018
В ночь на 10 декабря стало известно, что актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех автомобилей в центре Москвы на улице Подвойского. Произошло столкновение автомобилей Renault, Škoda и Mercedes. Панин сидел на пассажирском сиденье Mercedes. Пострадавших в результате аварии не было.
18 сентября вечером на юго-западе Москвы певец Дима Билан, находившийся за рулем Ford Mustang, въехал в Hyundai. В результате аварии никто не пострадал. Как рассказал певец на видео, опубликованном в Instagram, он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час. Артист добавил, что самостоятельно вызвал ДПС и скорую помощь, действовал в рамках закона.
16 сентября баритон Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков – Санкт-Петербург. Автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура.
2017
17 октября певец Олег Газманов попал в ДТП на трассе Пермь – Березники. Машина, в которой он находился, получила повреждения на мосту из-за ямы и торчавшей из нее арматуры. Певец не пострадал.
5 июня в Пскове артист РФ Сергей Гармаш попал в ДТП, столкнувшись с припаркованным автомобилем. Актер не пострадал.
27 февраля актер Николай Караченцов (1944-2018) был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. У него было диагностировано сотрясение мозга.
30 августа певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда, сбил грузовик в центре Москвы. Помимо певицы грузовик сбил еще одного человека, водитель скрылся, позднее он был задержан. В результате аварии Гейман была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.
10 июля в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта произошло ДТП с участием известного театрального режиссера Николая Коляды. У пассажира автомобиля, в который он врезался, было диагностировано смещение двух позвонков. В сентябре суд признал Коляду виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Также режиссер должен был выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
2016
22 октября в Москве на Кутузовском проспекте по вине актера Леонида Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий Федеральной службы охраны (ФСО). В апреле 2019 года Хамовнический суд Москвы обязал Ярмольника возместить 432 тысячи за ремонт автомобиля ФСО, но в июле Мосгорсуд изменил это решение, вдвое увеличив сумму выплаты.
25 февраля вечером в центре Москвы актер Валерий Николаев за рулем автомобиля Subaru был остановлен сотрудниками ДПС, но отказался предъявить документы и наехал на инспектора, "причинив тому множественные ушибы и ссадины". Позднее Пресненский суд Москвы приговорил актера к штрафу в 150 тысяч рублей. Ранее суды неоднократно лишали Николаева водительских прав за многочисленные нарушения правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников