Рената Литвинова рассказала, как ее сбила машина в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса и режиссер Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе.

Ранее в столичном главке ГИБДД РИА Новости сообщили, что автомобиль сбил женщину на Тверском бульваре в Москве . По данным источника в правоохранительных органах, речь шла о Литвиновой.

"Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", — написала Литвинова в Instagram.

Она сообщила, что после аварии врачам пришлось зашивать ей рану на подбородке.

Актриса также опровергла информацию о том, что в момент аварии она была пьяна. По ее словам, ДТП произошло, когда она направлялась в салон красоты после пробежки.