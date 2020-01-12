Рената Литвинова рассказала, как ее сбила машина в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе.
Ранее в столичном главке ГИБДД РИА Новости сообщили, что автомобиль сбил женщину на Тверском бульваре в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, речь шла о Литвиновой.
"Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", — написала Литвинова в Instagram.
Она сообщила, что после аварии врачам пришлось зашивать ей рану на подбородке.
Актриса также опровергла информацию о том, что в момент аварии она была пьяна. По ее словам, ДТП произошло, когда она направлялась в салон красоты после пробежки.
По словам артистки, которой сегодня исполнилось 53 года, единственное, что она сказала девушке-водителю: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения".
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