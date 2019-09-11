Актер из "Улиц разбитых фонарей" Марк Горонок разбился в ДТП

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец"

Артиста срочно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Горонок уже перенес две операции и чуть не лишился руки.

"Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает нерадужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись", — рассказала жена актера Анна.

Авария произошла на трассе под Санкт-Петербургом, когда Горонок вел автомобиль, в котором также находилась его 70-летняя мать. В его машину влетела иномарка на большой скорости.

Мать актера также попала в больницу. Врачи диагностировали ей перелом шейки бедра и травму тазовых костей.