Приставы взыщут с Ярмольника 833 тысячи рублей за ДТП с машиной ФСО

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Актер Актер Леонид Ярмольник назвал возбужденное против него исполнительное производство о взыскании 833 тысяч рублей "очередным этапом дела" о ДТП, в котором пострадала машина Федеральной службы охраны (ФСО).

Как следует из базы дынных исполнительных производств на сайте ФССП России, 30 октября в отношении Ярмольника было возбуждено исполнительное производство о взыскании 833 тысяч рублей в пользу физических и юридических лиц.

"Это старая история, просто очередной ее этап, история продолжается. Речь идет о ДПТ 2016 года, все живы-здоровы, ничего страшного не случилось", - сказал РИА Новости Ярмольник.

Как указывается в иске, 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. По словам представителя ведомства, виновником происшествия был признан Ярмольник. Общая сумма ремонта поврежденной иномарки составила 1,2 миллиона рублей, однако страховая компания уже заплатила часть средств за ремонт поврежденного транспорта - 400 тысяч рублей.

Ярмольник был не согласен со стоимостью ремонта и объемом работ, отмечая, что машину чинили у официального дилера "на самой дорогой станции (ТО)", что, по его мнению, "недопустимо для госорганизации". По его словам, туда "приезжают люди, которые не считают деньги в кармане".