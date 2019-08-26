Стали известны подробности ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Авария, в результате которой погиб Игорь Хомский, произошла после того, как режиссер разогнал машину до 120 километров в час, сообщает Авария, в результате которой погиб Игорь Хомский, произошла после того, как режиссер разогнал машину до 120 километров в час, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Хомский находился за рулем каршерингового автомобиля и ехал от улицы Авиамоторной в направлении Боровой по Юрьевскому переулку.

По данным телеканала, режиссер вдвое превысил разрешенную скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, затем протаранил стоящий в крайней правой полосе МАЗ.

Столкновение произошло около 06:50, а через 12 минут врачи констатировали смерть режиссера. Хомский скончался на месте до приезда скорой.