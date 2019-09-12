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РИА Новости

Актер Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДТП

03:44 12.09.2019 (обновлено: 08:17 12.09.2019)
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© аккаунт Марка Горонка в InstagramАктер и режиссер Марк Горонок
Актер и режиссер Марк Горонок
© аккаунт Марка Горонка в Instagram
Актер и режиссер Марк Горонок. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
По словам артиста, врачи диагностировали у него двойной перелом руки, ушиб головы и ребер, ему сделали две операции, а также поставили пластины. При этом Горонок выразил надежду, что к концу сентября пройдет реабилитацию, так как у него накопилось "очень много дел".
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Также актер рассказал подробности ДТП, в результате которого получил повреждения. По словам Горонка, его автомобиль пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора. "Навстречу мне без предупреждения ехала "Волга", которая решила сделать маневр налево и со всей скоростью, даже не притормозив на перекрестке, въехала в мою сторону, водительскую", — пояснил он.
Актер отметил, что удар был настолько сильным, что он потерял сознание. При этом предполагаемый виновник ДТП остался невредим, добавил Горонок.
Марк Горонок прославился ролями в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Он также сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".
Александр Друзь
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