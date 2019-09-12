Актер Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДТП

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Актер Марк Горонок в интервью " Актер Марк Горонок в интервью " Пятому каналу " рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.

По словам артиста, врачи диагностировали у него двойной перелом руки, ушиб головы и ребер, ему сделали две операции, а также поставили пластины. При этом Горонок выразил надежду, что к концу сентября пройдет реабилитацию, так как у него накопилось "очень много дел".

Также актер рассказал подробности ДТП, в результате которого получил повреждения. По словам Горонка, его автомобиль пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора. "Навстречу мне без предупреждения ехала "Волга", которая решила сделать маневр налево и со всей скоростью, даже не притормозив на перекрестке, въехала в мою сторону, водительскую", — пояснил он.

Актер отметил, что удар был настолько сильным, что он потерял сознание. При этом предполагаемый виновник ДТП остался невредим, добавил Горонок.