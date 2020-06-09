В МВД подтвердили, что пострадавший в ДТП с актером Ефремовым умер

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пострадавший в ночном ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве водитель скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Да, мы подтверждаем, что пострадавший водитель в медучреждении скончался", - сказали в пресс-службе.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.