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Памятники знаменитым артистам предложили ставить за счет государства

Памятники знаменитым артистам предложили ставить за счет государства

В недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ прозвучало предложение за счет государства ставить памятники легендарным артистам, которые в конце жизни... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:31

2021-02-08T18:31

2021-02-08T18:31

людмила поргина

владимир шаинский

нтв (телеканал)

госдума рф

николай караченцов

санкт-петербург

шоубиз

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ прозвучало предложение за счет государства ставить памятники легендарным артистам, которые в конце жизни нередко остаются практически без денег.Например, оказалось, что на памятник Владимиру Шаинскому, скончавшемуся в конце 2017 года, значительную часть средств дала Алла Пугачева. Эту информацию подтвердил его сын Вячеслав. На вопрос ведущего, как получилось, что у родных легендарного композитора не было денег на памятник, Вячеслав ответил, что установить его изначально планировали Министерство культуры и Лев Лещенко (они же помогли организовать похороны. — Прим. ред.).Однако на Троекуровском кладбище родным сказали, что поставить монумент можно не ранее, чем через год после захоронения. По словам сына, когда это время наступило, близкие уже не знали, к кому обратиться, и решили все сделать самостоятельно, но тут пришла помощь от Аллы Пугачевой.Похожая ситуация была и в семье Николая Караченцова, который ушел в 2018 году. Его вдова — актриса Людмила Поргина рассказала, что на мраморный памятник актеру выделили деньги "добрые люди".После смерти Караченцова ей позвонили из фирмы по изготовлению надгробий (название компании Поргина не назвала. — Прим. ред.) и предложили помощь, пояснив, что хотят таким образом сказать спасибо великому артисту. Он рассказал, что его отцу — композитору Исааку Дунаевскому, например, поставил памятник Союз композиторов совместно с Министерством культуры."Мы — наследники, я вам скажу, этого бы сделать не смогли. А, может, смогли бы, но совсем не так", — отметил Дунаевский. С его мнением согласна актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко. Она тоже убеждена, что памятники великим актерам должно ставить государство. Она рассказала: время от времени поступают звонки из Гильдии актеров кино, что надо хоронить кого-то из артистов, "а денег нет совсем".При этом она сообщила, что профессиональное товарищество помогает, когда возникает такая необходимость.

https://ria.ru/20191027/1560270977.html

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людмила поргина, владимир шаинский, нтв (телеканал), госдума рф, николай караченцов, санкт-петербург, знаменитости, звезды