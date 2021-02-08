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Памятники знаменитым артистам предложили ставить за счет государства
Памятники знаменитым артистам предложили ставить за счет государства
В недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ прозвучало предложение за счет государства ставить памятники легендарным артистам, которые в конце жизни... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:31
2021-02-08T18:31
людмила поргина
владимир шаинский
нтв (телеканал)
госдума рф
николай караченцов
санкт-петербург
шоубиз
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ прозвучало предложение за счет государства ставить памятники легендарным артистам, которые в конце жизни нередко остаются практически без денег.Например, оказалось, что на памятник Владимиру Шаинскому, скончавшемуся в конце 2017 года, значительную часть средств дала Алла Пугачева. Эту информацию подтвердил его сын Вячеслав. На вопрос ведущего, как получилось, что у родных легендарного композитора не было денег на памятник, Вячеслав ответил, что установить его изначально планировали Министерство культуры и Лев Лещенко (они же помогли организовать похороны. — Прим. ред.).Однако на Троекуровском кладбище родным сказали, что поставить монумент можно не ранее, чем через год после захоронения. По словам сына, когда это время наступило, близкие уже не знали, к кому обратиться, и решили все сделать самостоятельно, но тут пришла помощь от Аллы Пугачевой.Похожая ситуация была и в семье Николая Караченцова, который ушел в 2018 году. Его вдова — актриса Людмила Поргина рассказала, что на мраморный памятник актеру выделили деньги "добрые люди".После смерти Караченцова ей позвонили из фирмы по изготовлению надгробий (название компании Поргина не назвала. — Прим. ред.) и предложили помощь, пояснив, что хотят таким образом сказать спасибо великому артисту. Он рассказал, что его отцу — композитору Исааку Дунаевскому, например, поставил памятник Союз композиторов совместно с Министерством культуры."Мы — наследники, я вам скажу, этого бы сделать не смогли. А, может, смогли бы, но совсем не так", — отметил Дунаевский. С его мнением согласна актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко. Она тоже убеждена, что памятники великим актерам должно ставить государство. Она рассказала: время от времени поступают звонки из Гильдии актеров кино, что надо хоронить кого-то из артистов, "а денег нет совсем".При этом она сообщила, что профессиональное товарищество помогает, когда возникает такая необходимость.
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людмила поргина, владимир шаинский, нтв (телеканал), госдума рф, николай караченцов, санкт-петербург, знаменитости, звезды

Памятники знаменитым артистам предложили ставить за счет государства

18:31 08.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКомпозитор Владимир Шаинский
Композитор Владимир Шаинский - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ прозвучало предложение за счет государства ставить памятники легендарным артистам, которые в конце жизни нередко остаются практически без денег.
Например, оказалось, что на памятник Владимиру Шаинскому, скончавшемуся в конце 2017 года, значительную часть средств дала Алла Пугачева. Эту информацию подтвердил его сын Вячеслав.
На вопрос ведущего, как получилось, что у родных легендарного композитора не было денег на памятник, Вячеслав ответил, что установить его изначально планировали Министерство культуры и Лев Лещенко (они же помогли организовать похороны. — Прим. ред.).
Однако на Троекуровском кладбище родным сказали, что поставить монумент можно не ранее, чем через год после захоронения. По словам сына, когда это время наступило, близкие уже не знали, к кому обратиться, и решили все сделать самостоятельно, но тут пришла помощь от Аллы Пугачевой.

"Когда в прессе начали раздувать историю с памятником, то она (Пугачева. — Прим. ред.) отреагировала на это и чисто по-человечески предложила помощь, что для нас было большим сюрпризом", — рассказал Вячеслав Шаинский.

Похожая ситуация была и в семье Николая Караченцова, который ушел в 2018 году. Его вдова — актриса Людмила Поргина рассказала, что на мраморный памятник актеру выделили деньги "добрые люди".
Открытие памятника Н. Караченцову - РИА Новости, 1920, 27.10.2019
27 октября 2019, 17:31Культура
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
После смерти Караченцова ей позвонили из фирмы по изготовлению надгробий (название компании Поргина не назвала. — Прим. ред.) и предложили помощь, пояснив, что хотят таким образом сказать спасибо великому артисту.

"У нас звезды не имеют никаких накоплений, — отметил в эфире программы композитор Максим Дунаевский. — Да, они хорошо живут, но никаких миллионных наследств у них нет. Надо оставить государственную обязанность хотя бы ставить памятники".

Он рассказал, что его отцу — композитору Исааку Дунаевскому, например, поставил памятник Союз композиторов совместно с Министерством культуры.
"Мы — наследники, я вам скажу, этого бы сделать не смогли. А, может, смогли бы, но совсем не так", — отметил Дунаевский.
С его мнением согласна актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко. Она тоже убеждена, что памятники великим актерам должно ставить государство.
Она рассказала: время от времени поступают звонки из Гильдии актеров кино, что надо хоронить кого-то из артистов, "а денег нет совсем".

"Я помню, как мы ставили памятник великому Сергею Николаевичу Филиппову, когда его родственники растащили все", — рассказывает Елена Драпеко.

При этом она сообщила, что профессиональное товарищество помогает, когда возникает такая необходимость.
Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября 2020, 20:34Культура
В центре Москвы могут установить памятник Иосифу Кобзону
 
ШоубизЛюдмила ПоргинаВладимир ШаинскийНТВ (телеканал)Госдума РФНиколай КараченцовСанкт-ПетербургЗнаменитостизвезды
 
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