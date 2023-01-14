https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

Королева "Ленкома" Инна Чурикова: десятки ролей за 60 лет на сцене и в кино

Королева "Ленкома" Инна Чурикова: десятки ролей за 60 лет на сцене и в кино - РИА Новости, 14.01.2023

Королева "Ленкома" Инна Чурикова: десятки ролей за 60 лет на сцене и в кино

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник, сообщил РИА Новости директор театра... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:57

2023-01-14T15:57

2023-01-14T15:59

инна чурикова

глеб панфилов

марк захаров

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ссср

ленком

высшее театральное училище имени щепкина

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии в семье, далекой от театра. Отец был агрономом, мама – агрохимиком. Казалось, ничто не предвещало актерской карьеры, но единожды сыграв маленький эпизод в спектакле в летнем лагере, Инна загорелась мечтой стать актрисой. Так она пришла в Молодежную студию при драматическом театре имени Станиславского, а затем, не поступив в Школу-студию МХАТ и Щукинское училище, стала студенткой Высшего театрального училища имени Щепкина. Мудрецы Малого театра разгадали в этой девушке особый дар. И не ошиблись. Начало Кинематографическая карьера Чуриковой началась в студенческие годы, в 1960 году она снялась в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". В 1964 году актриса сыграла гротескную роль Марфушеньки-душеньки в сказке Михаила Роу "Морозко". По настоящему судьбоносной стала для Чуриковой встреча с начинающим режиссером Глебом Панфиловым, за которого она впоследствии вышла замуж. В дебютном фильме Панфилова "В огне брода нет" (1967) Чурикова сыграла роль санитарки Тани Теткиной. "Я буквально провалилась в текст: такой красивый мир на меня обрушился, и такая Таня Теткина была девочка замечательная!" – вспоминала актриса. Фильм получил главный приз на Международном фестивале в Локарно. Следующий фильм Панфилова "Начало" (1970) прославил актрису на весь Советский Союз и не только. "После картины "В огне брода нет" Глеб придумал историю Паши Строгановой - фабричной девочки, которая волею случая попала в кино. Сценарий они с Евгением Габриловичем писали специально для меня", - рассказывала Чурикова в одном из интервью. За роль провинциальной ткачихи Паши Строгановой, которой выпадает шанс сыграть в кино Жанну д'Арк, Чурикова получила "Золотого льва" на 32-м Венецианском фестивале (1971), Панфилову достался "Серебряный лев" за лучшую режиссуру. В фильмах Панфилова "Прошу слова", "Тема", "Васса", "Мать" Чурикова сыграла свои знаковые роли. В картине супруга "Романовы: Венценосная семья", актриса стала соавтором сценария и озвучила роль императрицы Александры, роль которой исполнила англичанка Линда Беллингхем. Королева "Ленкома" На сцене Чурикова дебютировала в Театре юного зрителя в 1965 году, в роли Бабы Яги в спектакле "Два клена" по пьесе Евгения Шварца. Актриса всегда в своих интервью отмечала, что в ТЮЗе она приобрела очень важный для себя, как для актрисы, опыт. В этих ранних работах в ТЮЗе Марк Захаров, который тогда только возглавил "Ленком", угадал будущую звезду своего театра. Инна Чурикова проработала в "Ленкоме" с 1974 года и до конца жизни. Он стал ее родным домом - здесь был ее режиссер, здесь были ее коллеги, друзья, дорогие партнеры: Евгений Леонов, Николай Караченцов, Олег Янковский, Александр Абдулов, Александр Збруев. "Я очень люблю и уважаю своих партнеров. В театре ничего не сделаешь без партнерского сообщества. И это сближает, возникает глубокое интимное чувство жизненного родства", - так говорила Чурикова. Триумфальное шествие Чуриковой на сцене "Ленкома" началось со спектакля "Тиль" (1974), где она играла вместе с Николаем Караченцовым – любимым партнером, по ее собственному признанию. Этот спектакль по пьесе Григория Горина стал первым триумфом нового "Ленкома". Сказать, что это был успех, значит не сказать ничего – театр в буквальном смысле разрывали на части, на премьере были сломаны парадные двери, а сам автор пьесы не мог попасть в театр. В этой первой большой роли уже ощущался особый, только этой актрисе присущий стиль, совершенное владение профессией, эмоциональная наполненность и глубина раскрытия образа. Чурикова сыграла в двух постановках шекспировского "Гамлета" - хрупкую, нежную, трагическую Офелию у Андрея Тарковского, который осуществил постановку на сцене "Ленкома", и совершенно противоположную роль королевы Гертруды в постановке Глеба Панфилова. Кстати сказать, это была ее первая королева в театре. Актриса была Сарой в "Иванове" и Аркадиной в "Чайке" Чехова, Комиссаром в "Оптимистической трагедии" Вишневского, Мамаевой в "Мудреце" по пьесе Островского. Она сыграла Филумену Мартурано в пьесе Эдуардо де Филиппо и Бабушку в спектакле по пьесе Алехандро Касоны "Ложь во спасение". Роли трагические, лирические, комические, даже гротесковые - все амплуа были подвластны этой большой актрисе. И, как говорила Инна Михайловна, "каждая новая работа - это путь в неизвестность". Но сыграть королеву, а значит быть, чувствовать, ощущать себя королевой, будто ты родилась таковой – это особый талант, особое призвание, которым владеют избранные. Поэтому британский драматург Питер Морган, который прежде чем отдать свою пьесу "Аудиенция" в русский театр, приехал в Москву, чтобы увидеть Инну Чурикову на сцене. Шел спектакль "Аквитанская львица", где актриса играла королеву Алиенору Аквитанскую. Морган был так восхищен игрой Чуриковой, что буквально через несколько минут воскликнул: "Вот моя королева!". И вопрос о постановке был решен. Инна Михайловна вышла на сцену в образе королевы Великобритании Елизаветы II. Премьера спектакля в постановке Глеба Панфилова, которая состоялась 25 апреля 2017 года, прошла с огромным успехом, и это была еще одна большая победа актрисы. Параллельно с работами в фильмах Панфилова и службой в "Ленкоме" актриса снималась и у других режиссеров. В 1979 году на экраны вышел фильм Марка Захарова "Том самый Мюнхгаузен", где Чурикова сыграла запоминающуюся роль многострадальной супруги неугомонного барона. В фильме Андрея Кончаловского "Курочка ряба" - продолжении картины 1964 года "Ася Клячина, которая любила, да не вышла замуж", Чурикова сыграла роль Аси вместо отказавшейся сниматься Ии Саввиной. "Инна Чурикова - явление русской культуры, наше национальное сокровище - как человек и как актриса. Работать с ней было наслаждением.Ася Клячина из первой картины и Ася из этой - характеры весьма различные. Эта - сварливая баба, в очках, с папиросой, слюняво пересчитывающая деньги, въедливая, за себя может постоять: если надо, и кулаком врезать. Чурикова - человек настоящей органики. В ней национальная широта и трагизм спокойно сочетаются с клоунадой и фарсом", - писал Кончаловский в своей книге "Возвышающий обман". В фильме Петра Тодоровского "Военно-полевой роман" (1983), номинированном от России на "Оскар", Чурикова сыграла жену главного героя Веру. За эту роль актриса получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля. Кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" трех степеней, дважды лауреат Государственной премии, обладательница многочисленных российских и зарубежных призов Чурикова всегда была равнодушна к пышным восхвалениям и всегда говорила, что "искушение славой ее не задело, слава богу". "Я не люблю всех этих громких слов - "гениальная", "великая". Вовсе не считаю себя таковой. Ну, может быть, просто хорошей актрисой. И шумихи вокруг себя всегда сторонюсь", - подчеркивала она.

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