https://ria.ru/20230511/porgina-1871128367.html
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы - РИА Новости, 11.05.2023
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:04
2023-05-11T19:04
2023-05-11T19:04
шоубиз
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче.Она также рассказала о своем самочувствии. Людмила Поргина не в первый раз за последние полгода попадает в больницу. В декабре она пожаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва. Спустя месяц у нее воспалился сустав и поднялась температура из-за подагры. Актрису госпитализировали сразу после новогодних праздников.
https://ria.ru/20230412/porgina-1864791160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила поргина, николай караченцов, знаменитости, здоровье, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Людмила Поргина, Николай Караченцов, Знаменитости, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы
Актриса Людмила Поргина поскользнулась на даче и попала в больницу с травмой головы