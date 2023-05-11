https://ria.ru/20230511/porgina-1871128367.html

Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы

Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы - РИА Новости, 11.05.2023

Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:04

2023-05-11T19:04

2023-05-11T19:04

шоубиз

людмила поргина

николай караченцов

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче.Она также рассказала о своем самочувствии. Людмила Поргина не в первый раз за последние полгода попадает в больницу. В декабре она пожаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва. Спустя месяц у нее воспалился сустав и поднялась температура из-за подагры. Актрису госпитализировали сразу после новогодних праздников.

https://ria.ru/20230412/porgina-1864791160.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

людмила поргина, николай караченцов, знаменитости, здоровье, новости шоу-бизнеса