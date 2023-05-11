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Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы - РИА Новости, 11.05.2023
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Шоубиз
 
19:04 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/porgina-1871128367.html
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы - РИА Новости, 11.05.2023
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:04
2023-05-11T19:04
шоубиз
людмила поргина
николай караченцов
знаменитости
здоровье
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче.Она также рассказала о своем самочувствии. Людмила Поргина не в первый раз за последние полгода попадает в больницу. В декабре она пожаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва. Спустя месяц у нее воспалился сустав и поднялась температура из-за подагры. Актрису госпитализировали сразу после новогодних праздников.
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людмила поргина, николай караченцов, знаменитости, здоровье, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Людмила Поргина, Николай Караченцов, Знаменитости, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы

Актриса Людмила Поргина поскользнулась на даче и попала в больницу с травмой головы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Поргина
Актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала в интервью "Пятому каналу", что получила травму головы в результате падения на даче.
«
"Я встала в пять утра. Мне показалось, что течет в бойлерной и я пошла туда. Там была вода. Я поскользнулась и ударилась головой", – призналась знаменитость.
Она также рассказала о своем самочувствии.
«
"Я выписалась, завтра закрываю себе лечение и 13-го буду в театре. Врачи сказали, что я очень везучая. Мне просто больше всех надо", – заключила актриса.
Людмила Поргина не в первый раз за последние полгода попадает в больницу.
В декабре она пожаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва. Спустя месяц у нее воспалился сустав и поднялась температура из-за подагры. Актрису госпитализировали сразу после новогодних праздников.
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ШоубизЛюдмила ПоргинаНиколай КараченцовЗнаменитостиЗдоровьеНовости шоу-бизнеса
 
 
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