Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".
Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".
Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.
Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.
По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.
Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.
Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.
Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.
Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.
Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.
Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.