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РИА Новости
Культура

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

17:31 27.10.2019 (обновлено: 22:27 27.10.2019)
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Церемония открытия памятника Николаю Караченцову состоялась на Троекуровском кладбище в день рождения артиста. На ней присутствовали его коллеги из театра "Ленком", друзья и семья.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

Открытие памятника Н. Караченцову
1 из 9

Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.

Открытие памятника Н. Караченцову
2 из 9

Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.

Открытие памятника Н. Караченцову
3 из 9

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина во время церемонии открытия памятника актеру Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище
4 из 9

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Открытие памятника Н. Караченцову
5 из 9

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.

Открытие памятника Н. Караченцову
6 из 9

По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.

Открытие памятника Н. Караченцову
7 из 9

Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.

Открытие памятника Н. Караченцову
8 из 9

Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.

Открытие памятника Н. Караченцову
9 из 9

Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
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КультураФото - КультураНовости культурыЛенкомГлеб ПанфиловИнна ЧуриковаНиколай Караченцов
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