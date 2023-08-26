https://ria.ru/20230826/panfilov-1892459254.html

Гений "Ленкома" Глеб Панфилов: режиссер театра и кино с авторским взглядом

Гений "Ленкома" Глеб Панфилов: режиссер театра и кино с авторским взглядом - РИА Новости, 26.08.2023

Гений "Ленкома" Глеб Панфилов: режиссер театра и кино с авторским взглядом

Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Глеб Панфилов ушёл из жизни в субботу вслед за своей супругой и... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:44

2023-08-26T22:44

2023-08-26T22:44

культура

локарно

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Глеб Панфилов ушёл из жизни в субботу вслед за своей супругой и музой Инной Чуриковой, которой не стало 14 января, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. ДетствоДетство будущего режиссёра прошло в Магнитогорске и Свердловске, оно пришлось на военные годы. "Я вырос в городе, где все произошло, я бродил возле кровавого дома, потом попал внутрь и был потрясен. Потом эта тема возникнет в самой первой моей картине, потом отзовется в "Матери", и вот "Венценосная семья", как эхо того давнего эмоционального потрясения", - вспоминал Панфилов в интервью "Российской газете". Ещё в школьные годы у режиссёра зародилась тяга к искусству. Однако его первое образование не было с ним связано. В 1957 году Панфилов окончил химический факультет Уральского политехнического института. "В моем родном городе все очень уважали профессию инженера. В детстве мне тоже нравилось слово "инженер". Поэтому институт я закончил не по принуждению, а по желанию. Я с удовольствием учился, потом работал на химическом заводе. Именно там я решил снять свою первую звуковую картину. Я тогда еще не знал, что мне захочется большего", - говорил режиссёр в эфире программы "Монолог в четырех частях. Глеб Панфилов на телеканале "Россия К". И только после этого, в 1963 году он отучился на операторском факультете ВГИКа и в 1965 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Начало карьеры и встреча с Инной ЧуриковойСвой первый художественный фильм "В огне брода нет", который получил приз Международного кинофестиваля в Локарно, Панфилов снял в 1967 году, после того, как стал работать на киностудии "Ленфильм". До этого режиссёр в Свердловске писал сценарий и искал актрису на главную роль. "Видел ее так ясно, что даже нарисовал. И вот однажды включил телевизор, и вдруг на экране появилось лицо девушки... Да вот же она, Таня Тёткина!" - вспоминал он в интервью "АиФ". Позже выяснилось, что той актрисой была его будущая жена, Инна Чурикова, с которой Панфилов прожил более 50 лет. "Помню как сейчас этот момент: захожу, сидит девушка, поворачивает голову – она! То самое лицо, из телевизора! Вот так мы встретились с Инночкой… Это был подарок небес", - говорил режиссёр. После первой совместной творческой работы Панфилов создал сценарий специально для Чуриковой. В 1970 году он снял второй художественный фильм "Начало", который получил "Серебряного льва" на Международном кинофестивале в Венеции. Эта картина стала признанием в любви режиссера своей музе Чуриковой, которая в нём также сыграла главную роль. Позже Панфилов создаёт вопреки общепринятым советским нормам фильм "Прошу слова" о "государственной женщине", не обретающей себя в служении государству, а теряющейся в нем, несмотря на ее прекрасные устремления и благородные человеческие качества. В фильме критиками были отмечены смелые поиски нового киноязыка, монтажные подходы, направленные к сотворчеству со зрителем. Картина была удостоена награды на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Авторский взглядПанфилов перешёл в киностудию "Мосфильм" и в 1979 году снял фильм "Тема". Картина не выходила на экран до 1987 года, так как в ней была затронута режиссёром проблема эмиграции. Выйдя в международный прокат, фильм получил главный приз Берлинского МКФ – "Золотой медведь". "Для меня фильм "Тема" является продолжением серии, начатой мной картинами "В огне брода нет" и "Начало". Я убежден, что художник должен относиться к себе критически. Есенин (главный герой фильма Ким Есенин – ред.) достаточно умён, чтобы искать в самом себе причину своей неудовлетворённости. Нельзя убежать от проблем жизни, сев в машину и уехав в другой город. Жизнь нельзя обмануть. Так или иначе она вновь и вновь будет догонять тебя. Есть только один путь, а именно: смотреть правде в глаза и, пока есть силы, решать проблемы", - говорил Панфилов в интервью немецкому еженедельнику Wochenpost. В 1990 году режиссёр создаёт картину "Мать" по мотивам произведений Максима Горького. Панфилов отмечал, что это фильм "о нас нынешних", люди вернулись к тому, от чего ушли в начале века,- "к баснословному богатству и крайней бедности". Фильм стал одним из самых масштабных в карьере режиссера. Через год Панфилов создал киностудию "Вера", названную в честь его матери, и стал ее художественным руководителем. Он считал, что кино нельзя рассматривать по национальному признаку. "Фильмы бывают только хорошие или плохие. Хорошее кино, как правило, окрашено индивидуальностью, посему черты "русскости" в моих фильмах, я ведь здесь родился, вырос и воспитывался, думаю, есть", - говорил Панфилов в интервью "Искусству кино". В начале нового столетия режиссер снял фильм о последней русской императорской семье "Романовы. Венценосная Семья". Режиссёр говорил, что в картине повествуется история, рассказанная с позиции человека, который был связан с семьей Романовых в их последние дни, как бы следовал за ними, начиная с определенного момента. Режиссёр отмечал, что в этом отношении идея была свежей, "потому что до сих пор мы все находились по другую сторону баррикады". В мае 2001 года на фестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге картина была награждена главным призом. Панфилов оставался верен своим взглядам в кино. "Пересмотрите мои фильмы в порядке сюжетной хронологии: "Запрещенных людей", потом "Вассу", потом "В огне брода нет", потом "Романовых". И вы увидите, что мои взгляды не менялись. В первом же моем фильме есть эпизод: Таня Теткина узнает о том, что расстреляли царскую семью. Просто потребовалось тридцать лет, чтобы я дошел до этой трагедии", - говорил режиссёр в интервью "Коммерсанту". В августе 2021 года на 74-м кинофестивале в Локарно состоялась мировая премьера фильма "Иван Денисович" по мотивам повести Александра Солженицына. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Глеб Панфилов за фильм "Иван Денисович" был удостоен премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру. В ноябре прошлого года картина взяла главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в итальянском Палермо. "Для меня это праздник, замечательно! Жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную. Буду ждать с нетерпением, чтобы увидеть приз, который нам присудили за фильм "Иван Денисович", - говорил режиссёр в беседе ВГТРК. В международном прокате фильм носил название "100 минут". В театреВ 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком" со спектаклем Уильяма Шекспира "Гамлет". Главные роли в нём сыграли известные актеры Олег Янковский (Гамлет), Александра Захарова (Офелия), Инна Чурикова (Гертруда). Позже также на сцене "Ленкома" он поставил спектакль "…Sorry" по пьесе Александра Галина, в котором главные роли исполнили Инна Чурикова и Николай Караченцов. В 2010 году в театре состоялась премьера его спектакля "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Голдмена "Лев зимой". Через два года Панфилов поставил "Ложь во спасение" по мотивам пьесы "Деревья умирают стоя" Алехандро Касоны. На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов. "Он увидел "Аудиенцию" в Лондоне, совершенно заболел этим материалом, приехал к нам и вдохновил, увлек нас этой идеей. Так что это в некотором роде у нас семейное предприятие", - говорил режиссёр в интервью Газете.Ru.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html

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