В театре "Ленком" отпразднуют 75-летие Николая Караченцова

Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось". Архивное фото

Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось"

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В понедельник 27 января в театре В понедельник 27 января в театре "Ленком Марка Захарова" состоится вечер-воспоминание "Прости меня, Земля, что я тебя покинул", посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста России, всенародного любимца Николая Караченцова , сообщил РИА Новости сын актера Андрей Караченцов.

"Прости меня Земля, что я тебя покинул" - эти слова, начертанные на памятнике Николая Караченцова, мы дали и вечеру, посвященному его юбилею... На вечере будет много музыкальных выступлений, посвященных отцу, прозвучат, конечно, песни и из его репертуара", - сказал Андрей.

На сцену выйдут: Лариса Долина, Александр Розенбаум, Олег Митяев, Полина Гагарина, Игорь Крутой. Также друзья и коллеги Николая Петровича, в числе которых народные артисты СССР Инна Чурикова и Владимир Васильев поделятся своими воспоминаниями. Вести вечер будут Дмитрий Певцов и Анастасия Макеева.

По словам сына, вся семья Караченцовых – вдова Людмила Поргина, Андрей с женой и трое внуков Николая Петровича – Петр, Нина и Оля будут на вечере.

"Младшая наша Оля - ей всего 4,5 года, которая мечтает стать актрисой, выступит на вечере со Снежаной – победительницей конкурса "Голос". Снежана будет петь папину любимую "Кленовый лист", а Оля подтанцовывать. Это ее первый выход на сцену и она очень волнуется", - сказал Андрей.

Мероприятие будет транслироваться по Первому каналу.

Он добавил, что на следующий день в Бахрушинском музее состоится открытие выставки-посвящения Николаю Караченцову "Без дублера". Выставка, которая будет открыта для широкого зрителя с 29 января по 23 февраля, расскажет о творчестве Николая Караченцова в театре "Ленком", о его знаменитых работах в спектаклях "Тиль" и "Юнона" и "Авось", в которой актер в роли Графа Резанова выходил на сцену почти четверть века. На фотографиях можно будет увидеть актера вместе с его знаменитыми партнерами – Инной Чуриковой, Еленой Шаниной, Евгением Леоновым, Олегом Янковским.

"Мы подготовили для выставки – личные папины вещи – его сценические костюмы, туфли, в которых он танцевал чечетку, его теннисные ракетки, записные книжки, дипломы и награды, домашнее видео", - рассказал Андрей.

В пространстве выставки создан зрительный зал, где будут демонстрироваться фрагменты из фильмов с участием Караченцова – фильмография актера насчитывает более 150 картин. Можно будет увидеть эксклюзивный эпизод их фильма "Белые Росы. Возвращение", где он сыграл свою последнюю роль после автокатастрофы.

Выставка проводится Бахрушинским музеем при участии театра "Ленком" и семьи Караченцова.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года - "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.