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Культура
2020-01-27T10:10+0300
https://ria.ru/20200127/1563909570.html
В театре "Ленком" отпразднуют 75-летие Николая Караченцова
https://cdn25.img.ria.ru/images/24117/99/241179970_0:0:3080:1734_1036x0_80_0_0_0652490713d73afdff7efc180aadef6b.jpg
РИА Новости

В театре "Ленком" отпразднуют 75-летие Николая Караченцова

10:10 27.01.2020
3823
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАктеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось"
Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы Юнона и Авось
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В понедельник 27 января в театре "Ленком Марка Захарова" состоится вечер-воспоминание "Прости меня, Земля, что я тебя покинул", посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста России, всенародного любимца Николая Караченцова, сообщил РИА Новости сын актера Андрей Караченцов.
"Прости меня Земля, что я тебя покинул" - эти слова, начертанные на памятнике Николая Караченцова, мы дали и вечеру, посвященному его юбилею... На вечере будет много музыкальных выступлений, посвященных отцу, прозвучат, конечно, песни и из его репертуара", - сказал Андрей.
На сцену выйдут: Лариса Долина, Александр Розенбаум, Олег Митяев, Полина Гагарина, Игорь Крутой. Также друзья и коллеги Николая Петровича, в числе которых народные артисты СССР Инна Чурикова и Владимир Васильев поделятся своими воспоминаниями. Вести вечер будут Дмитрий Певцов и Анастасия Макеева.
По словам сына, вся семья Караченцовых – вдова Людмила Поргина, Андрей с женой и трое внуков Николая Петровича – Петр, Нина и Оля будут на вечере.
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

Открытие памятника Н. Караченцову
1 из 9

Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.

Открытие памятника Н. Караченцову
2 из 9

Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.

Открытие памятника Н. Караченцову
3 из 9

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина во время церемонии открытия памятника актеру Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище
4 из 9

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Открытие памятника Н. Караченцову
5 из 9

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.

Открытие памятника Н. Караченцову
6 из 9

По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.

Открытие памятника Н. Караченцову
7 из 9

Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.

Открытие памятника Н. Караченцову
8 из 9

Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.

Открытие памятника Н. Караченцову
9 из 9

Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

Актриса Наталья Дрожжина, кинорежисссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова и сын Николая Караченцова Андрей Караченцов (справа налево) во время церемонии открытия памятника актеру на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

По словам Андрея Караченцова, мастерская изготовила памятник бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Актриса Инна Чурикова во время церемонии открытия памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Актриса Наталья Дрожжина пришла почтить память Николая Караченцова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Родственники Николая Караченцова у его памятника на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Младшая наша Оля - ей всего 4,5 года, которая мечтает стать актрисой, выступит на вечере со Снежаной – победительницей конкурса "Голос". Снежана будет петь папину любимую "Кленовый лист", а Оля подтанцовывать. Это ее первый выход на сцену и она очень волнуется", - сказал Андрей.
Мероприятие будет транслироваться по Первому каналу.
Он добавил, что на следующий день в Бахрушинском музее состоится открытие выставки-посвящения Николаю Караченцову "Без дублера". Выставка, которая будет открыта для широкого зрителя с 29 января по 23 февраля, расскажет о творчестве Николая Караченцова в театре "Ленком", о его знаменитых работах в спектаклях "Тиль" и "Юнона" и "Авось", в которой актер в роли Графа Резанова выходил на сцену почти четверть века. На фотографиях можно будет увидеть актера вместе с его знаменитыми партнерами – Инной Чуриковой, Еленой Шаниной, Евгением Леоновым, Олегом Янковским.
"Мы подготовили для выставки – личные папины вещи – его сценические костюмы, туфли, в которых он танцевал чечетку, его теннисные ракетки, записные книжки, дипломы и награды, домашнее видео", - рассказал Андрей.
Жизненный путь Николая Караченцова
26 октября 2018, 15:20
Жизненный путь Николая КараченцоваЖизненный путь Николая Караченцова
В пространстве выставки создан зрительный зал, где будут демонстрироваться фрагменты из фильмов с участием Караченцова – фильмография актера насчитывает более 150 картин. Можно будет увидеть эксклюзивный эпизод их фильма "Белые Росы. Возвращение", где он сыграл свою последнюю роль после автокатастрофы.
Выставка проводится Бахрушинским музеем при участии театра "Ленком" и семьи Караченцова.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года - "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.
Караченцов скончался 26 октября 2018 года после тяжелой продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной. Архивное фото
26 октября 2018, 12:13Культура
Жена Караченцова рассказала о последних днях артиста
301005
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КультураЛенкомНиколай Караченцов
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