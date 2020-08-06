https://ria.ru/20200806/1575451863.html
Певица Азиза заявила, что была тайной любовницей Николая Караченцова
Узбекская и российская эстрадная певица Азиза в эфире ток-шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале, вспоминая свои прошлые отношения, заявила, что... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:34
2020-08-06T16:34
тимур еремеев
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
николай караченцов
узбекистан
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_0:0:3029:1705_1400x0_80_0_0_d3a42e1e26c1bb57ecf2d1a120ec5c6f.jpg
https://ria.ru/20200806/1575444702.html
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_0:0:3029:1705_1400x0_80_0_0_d3a42e1e26c1bb57ecf2d1a120ec5c6f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_33e143ce692ba7e8788d6311851cac58.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_541:0:2589:2048_1400x0_80_0_0_071bac3036703df9da9e87d478d50d07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур еремеев, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, николай караченцов, узбекистан
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости.
Узбекская и российская эстрадная певица Азиза в эфире ток-шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале, вспоминая свои прошлые отношения, заявила
, что в конце 1990-х годов была тайной любовницей актера Николая Караченцова (умер в 2018-м году).
По словам артистки, недавно она начала писать книгу о своей жизни в России (Азиза переехала из Узбекистана в конце 1980-х годов в возрасте 25 лет), в которой описывает все, что пережила за эти годы. В том числе, рассказывает о любимых мужчинах и гражданских мужьях.
"В мемуарах я пишу о наших отношениях с Колей Караченцовым. Но это было давно, это был практически конец 1999-го года. Тогда дошло до того, что он уже собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень искренен и очень честен, и, я думаю, что он и с Людой (супруга актера, Людмила Поргина. – Прим. Ред.) решил бы этот вопрос", – рассказала Азиза.
"Но тем не менее из семьи он не ушел", – отметил ведущий программы Тимур Еремеев.
"Я не захотела разрушать брак. Дело в том, что он познакомился с моей мамой, но не потому, что специально пришел. Мы находились на одном концерте в Доме кино, а моя мама была в зале, так он и познакомился с ней. Потом я ей рассказывала о наших отношениях. Она сказала, что на чужом несчастье счастье не построишь: была против этой связи", – прокомментировала певица.
На вопрос Тимура Еремеева, была ли в курсе их романа жена актера, Азиза ответила, что она знала: "Мне кажется, он это не скрывал. Но не знаю, говорил ли он ей напрямую или нет. Я с Людой не общалась на эту тему".