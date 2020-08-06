Певица Азиза заявила, что была тайной любовницей Николая Караченцова

"Я не захотела разрушать брак. Дело в том, что он познакомился с моей мамой, но не потому, что специально пришел. Мы находились на одном концерте в Доме кино, а моя мама была в зале, так он и познакомился с ней. Потом я ей рассказывала о наших отношениях. Она сказала, что на чужом несчастье счастье не построишь: была против этой связи", – прокомментировала певица.