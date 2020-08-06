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Певица Азиза заявила, что была тайной любовницей Николая Караченцова
Узбекская и российская эстрадная певица Азиза в эфире ток-шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале, вспоминая свои прошлые отношения, заявила, что... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:34
тимур еремеев
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тимур еремеев, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, николай караченцов, узбекистан

Певица Азиза заявила, что была тайной любовницей Николая Караченцова

16:34 06.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Азиза во время выступления
Певица Азиза во время выступления
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Узбекская и российская эстрадная певица Азиза в эфире ток-шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале, вспоминая свои прошлые отношения, заявила, что в конце 1990-х годов была тайной любовницей актера Николая Караченцова (умер в 2018-м году).
По словам артистки, недавно она начала писать книгу о своей жизни в России (Азиза переехала из Узбекистана в конце 1980-х годов в возрасте 25 лет), в которой описывает все, что пережила за эти годы. В том числе, рассказывает о любимых мужчинах и гражданских мужьях.

"В мемуарах я пишу о наших отношениях с Колей Караченцовым. Но это было давно, это был практически конец 1999-го года. Тогда дошло до того, что он уже собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень искренен и очень честен, и, я думаю, что он и с Людой (супруга актера, Людмила Поргина. – Прим. Ред.) решил бы этот вопрос", – рассказала Азиза.

"Но тем не менее из семьи он не ушел", – отметил ведущий программы Тимур Еремеев.

"Я не захотела разрушать брак. Дело в том, что он познакомился с моей мамой, но не потому, что специально пришел. Мы находились на одном концерте в Доме кино, а моя мама была в зале, так он и познакомился с ней. Потом я ей рассказывала о наших отношениях. Она сказала, что на чужом несчастье счастье не построишь: была против этой связи", – прокомментировала певица.

На вопрос Тимура Еремеева, была ли в курсе их романа жена актера, Азиза ответила, что она знала: "Мне кажется, он это не скрывал. Но не знаю, говорил ли он ей напрямую или нет. Я с Людой не общалась на эту тему".
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