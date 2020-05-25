Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на нехватку денег.
В интервью изданию "Собеседник" актриса заявила, что из-за эпидемии коронавируса потеряла гонорары от съемок на телевидении.
"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют зарплат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать", — сказала 71-летняя артистка.
По ее словам, с деньгами сейчас помогают сын с невесткой.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в период эпидемии COVID-19 даже самые популярные артисты лишились возможности зарабатывать. Бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что звезды шоу-бизнеса сейчас не получают ни копейки.