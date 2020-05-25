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Культура
2020-05-25T16:51
https://ria.ru/20200525/1571950512.html
Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571958905_0:230:2856:1836_1036x0_80_0_0_7948ca1cf7d92fe42757f6cdfc145272.jpg
РИА Новости

Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье

13:32 25.05.2020 (обновлено: 16:51 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Поргина
Актриса Людмила Поргина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актриса Людмила Поргина. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на нехватку денег.
В интервью изданию "Собеседник" актриса заявила, что из-за эпидемии коронавируса потеряла гонорары от съемок на телевидении.
"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют зарплат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать", — сказала 71-летняя артистка.
По ее словам, с деньгами сейчас помогают сын с невесткой.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в период эпидемии COVID-19 даже самые популярные артисты лишились возможности зарабатывать. Бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что звезды шоу-бизнеса сейчас не получают ни копейки.
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КультураШоу-бизнесЛюдмила ПоргинаИосиф ПригожинНиколай Караченцов
Популярные комментарии
Гонорары на телевидении - это сплетни у Малахова и Кудрявцевой ? Да она на имени Караченцова уже состояние должна была сколотить. Сама по себе-то никто и звать никак.
25 мая, 14:01
Липатова Ольга
5010002
Почитаешь высказывания нашего самоназванного бомонда - ведь самые бедные оказывается, денюжку нету, есть нечего. Сидят в своих квартирах в центре Москвы и голодают.
25 мая, 13:53
Алексей Николаевич
3890001
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