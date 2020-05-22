"В отличие от бабушек и дедушек": Тарзан пожаловался на нехватку денег

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", — сказал Глушко.

Он отметил, что артистов последними "подключат к жизни", так как их выступления считаются массовым скоплением людей. По словам Глушко, все уверены, что артисты — самые богатые люди в стране.

"Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!" — пожаловался он.

Кроме того, артист напомнил, что из-за коронавируса ему пришлось закрыть свой фитнес-центр.

Всего в мире, по данным ВОЗ , зарегистрировано почти пять миллионов случаев COVID-19, из них 323 тысячи человек умерли. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.