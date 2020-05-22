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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:54
https://ria.ru/20200522/1571816893.html
"В отличие от бабушек и дедушек": Тарзан пожаловался на нехватку денег
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:121:2048:1273_1036x0_80_0_0_fe26f773883bf0433ee051f465dd279c.jpg
РИА Новости

"В отличие от бабушек и дедушек": Тарзан пожаловался на нехватку денег

09:08 22.05.2020 (обновлено: 12:54 22.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российский актер, певец, бодибилдер и муж Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался порталу "Телепрограмма", что пандемия коронавирусной инфекции ударила по их семейному бюджету.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", — сказал Глушко.

Он отметил, что артистов последними "подключат к жизни", так как их выступления считаются массовым скоплением людей. По словам Глушко, все уверены, что артисты — самые богатые люди в стране.
"Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!" — пожаловался он.
Певец Валерий Сюткин
13 мая, 13:48Распространение нового коронавируса
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Кроме того, артист напомнил, что из-за коронавируса ему пришлось закрыть свой фитнес-центр.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано почти пять миллионов случаев COVID-19, из них 323 тысячи человек умерли. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Вчера, 15:05
Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает "реально много денег"
81317330478
Обсудить 36
Распространение нового коронавирусаСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесВОЗНаташа Королева (Наталия Порывай)СШАОбщество
Популярные комментарии
бабушки и дедушки, в отличие от него ВКАЛЫВАЛИ всю жизнь, а нее трясли непонятно чем...Нашел чему завидовать - ему их пенсий на один ужин в любимом ресторане не хватит..... Вообще не понимаю, как люди с ТАКИМИ бешеными доходами, как у звездулек еще и плачутся. Если они со своих бешеных по меркам бабушек денег не смогли СБЕРЕЖЕНИЯ отложить - то это говорит только об уровне их общего образования...У меня бабуля с маленькой пенсией умудрялась откладывать и копить на разные покупки, казалось бы не по бюджету
22 мая, 09:16
О Ольга Занкова
19200102
Работать не пробовал, вояка....
22 мая, 09:11
TTut_en
15940101
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