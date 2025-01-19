https://ria.ru/20250119/zakharov-1994460076.html

Певцов заявил, что "творческое завещание" Захарова проигнорировали

Певцов заявил, что "творческое завещание" Захарова проигнорировали - РИА Новости, 19.01.2025

Певцов заявил, что "творческое завещание" Захарова проигнорировали

Народный артист России Дмитрий Певцов заявил в сообщении в Telegram-канале, что "творческое завещание" бывшего художественного руководителя театра "Ленком"... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:39:00+03:00

2025-01-19T12:39:00+03:00

2025-01-19T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов заявил в сообщении в Telegram-канале, что "творческое завещание" бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова было проигнорировано после его смерти директором театра. "Есть документ, подписанный Марком Захаровым. <…> Документ мне дала Александра Марковна Захарова. Он составлен в августе 2019 года, в сентябре Марка Анатольевича не стало. Это официальное письмо в режиссерское управление и директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а какие спектакли он предлагал вообще убрать. Когда в кабинет к директору с этим документом пришла Александра Марковна Захарова, ее попросили не беспокоить. Дальше убрали спектакли, три премьеры Захарова, потом стали вводить новые поколения", — сказал Певцов.По его словам, после ухода из жизни Захарова "Ленком" начал производить массовые вводы артистов в уже идущие спектакли, разрушая постановки мастера. "Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли", — считает Певцов.Артист заявил, что не согласен с действиями нынешнего руководства театра. "Я люблю, любил и буду любить "Ленком" Марка Захарова. Я отдал этому театру более 30 лет жизни, и он является моим вторым домом — тот театр Марка Захарова. <…> Я против того, что делает в "Ленкоме" нынешнее начальство. Именно против этого я выступал и буду выступать", — заключил Певцов.Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором проработал 33 года, и рассказал, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. В театре сообщили, что Певцов забрал трудовую книжку еще в 2021 году, и назвали ошибкой то, что его фотография оставалась в фойе. В "Ленкоме" также добавили, что на фоне негативных высказываний Певцова о театре в публичном пространстве ведущие артисты в конце ноября 2024 года провели собрание и признали его заявления неэтичными. Певцов, в свою очередь, заявил, что, по его данным, на этом собрании решался вопрос о сотрудничестве с ним и большинство участников его поддержали. Марк Захаров был художественным руководителем театра "Ленком" с 1973 года. Каждая его постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов. Захаров также снял культовые фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви". Режиссер скончался в Москве 28 сентября 2019 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20250115/zakharova-1993905928.html

https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html

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москва, россия, дмитрий певцов, марк захаров, инна чурикова, ленком