https://ria.ru/20201013/porgina-1579525096.html

Поргина оценила пенсию в 150 тысяч рублей

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина прокомментировала идею художника Никаса Сафронова, который предложил выплачивать пенсионерам не меньше 150... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:09

2020-10-13T10:09

2020-10-13T10:09

шоубиз

людмила поргина

никас сафронов

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости</strong>. Вдова Николая Караченцова, актриса <a href="https://ria.ru/person_Ljudmila_Porgina/" target="_blank">Людмила Поргина </a>прокомментировала идею художника Никаса Сафронова, который предложил выплачивать пенсионерам не меньше 150 тысяч рублей в месяц. "150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу", — рассказала она порталу <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседник"</a>. По словам Поргиной, она "давно не шикует", хотя и получает к стандартной пенсии прибавку в 30 тысяч рублей.Ранее <a href="https://ria.ru/person_Nikas_Safronov" target="_blank">Никас Сафронов</a> заявил, что Людмила Поргина имеет право получать пенсионные прибавки, потому что является заслуженной артисткой России. Он также отметил, что ее пенсия все равно слишком мала. По его словам, было бы справедливо, если бы Поргина, как, впрочем, и все пенсионеры, которые всю жизнь трудились на благо страны, получали не менее 150 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20200525/1571950512.html

ludmila emaletdinova Пашут селяне с утра до ночи. но не такие как Поргина, за что надбавка в 30 тыс рублей не понятно, если бы не Караченцев, я бы её не знала. 223

Лаврентий Павлович Очередная обнаглевшая ... 160

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила поргина, никас сафронов, общество