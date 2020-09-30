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Биография Валерия Шульжика
Писатель Валерий Владимирович Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:34
2020-09-30T18:34
справки
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Писатель Валерий Владимирович Шульжик <a href="https://www.xn--h1aehudf.com/page2" target="_blank">родился</a> 27 июля 1939 года в Хабаровске. Его отец в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) воевал на фронте, был ранен и, попав в городской госпиталь, через некоторое время скончался. В 1946 году мать Валерия Шульжика вышла замуж, и семья переехала на Сахалин.В школьные годы Шульжик играл в театре детские роли. Позже мать отправила будущего писателя в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) к родственникам. Окончив вечернюю школу, Валерий Шульжик вернулся на Дальний Восток и начал трудовую деятельность. Он работал матросом и рулевым на пароходе, был театральным электриком, затем стал актером Краевого театра юного зрителя имени в Хабаровске. В <a href="http://kdb27.ru/ru/media/calendar/literaturnyy-kalendar/v-mire-skazok-veselykh-i-grustnykh19/" target="_blank">ТЮЗе</a> Валерий Шульжик проработал несколько лет, затем снова сменил работу и стал старшим инспектором краевого управления культуры. Позднее окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве.Писать Валерий Шульжик начал в 1959 году. В 1963 году вышла его первая книга "Два арбуза", затем последовали "Веселый мастерок", "Красивые корабли", "Разговор в лесу", "Запах моря", "Отважный муравей", "Скажите, пожалуйста, кто?", "Жизнь прекрасна" и др. Продолжая писать стихи для детей, пробовал свои силы в прозе. Написал повесть "Вот за тем поворотом…", выпустил книги рассказов "Бухта-Барахта", "Вокруг света на "Букваре" и др.Всего Валерий Шульжик написал более двадцати книг и сотни детских стихов.Он является автором <a href="https://www.xn--h1aehudf.com/" target="_blank">более 30 пьес</a>, среди которых "По секрету всему свету", "Бременские музыканты", "Синдбад-мореход", "Азмун – серебряное копье", "Соломенное солнце", <a href="https://newteatr.ru/theatre/autor-performance/autor/valery-suljic/" target="_blank">"Маленький храбрец"</a> др.Валерий Шульжик – автор сценария мультфильмов <a href="https://www.livelib.ru/author/7807-valerij-shulzhik" target="_blank">о поросенке Фунтике</a> (1986-1988), снятому по его пьесе "Четвертый поросенок". Шульжик также выступил <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6732/annot/" target="_blank">сосценаристом картины "Срочно… Секретно… Губчека"</a> (1982), в котором сыграл Георгий Юматов, и мелодрамы <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5580/annot/" target="_blank">"Прежде, чем расстаться"</a> (1984), в которой снялись Наталья Фатеева, Клара Лучко, Леонид Куравлев, Николай Караченцов, Игорь Костолевский, Татьяна Васильева, Семен Фарада и др. Был <a href="https://ria.ru/20200930/shulzhik-1578014102.html" target="_blank">членом союза писателей СССР</a> (России).30 сентября 2020 года Валерий Шульжик скончался. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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справки

Биография Валерия Шульжика

18:34 30.09.2020
 
© Фото : сайт Хабаровской краевой детской библиотекиПисатель Валерий Шульжик
Писатель Валерий Шульжик - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : сайт Хабаровской краевой детской библиотеки
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Писатель Валерий Владимирович Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске.
Его отец в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) воевал на фронте, был ранен и, попав в городской госпиталь, через некоторое время скончался. В 1946 году мать Валерия Шульжика вышла замуж, и семья переехала на Сахалин.
В школьные годы Шульжик играл в театре детские роли. Позже мать отправила будущего писателя в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) к родственникам. Окончив вечернюю школу, Валерий Шульжик вернулся на Дальний Восток и начал трудовую деятельность. Он работал матросом и рулевым на пароходе, был театральным электриком, затем стал актером Краевого театра юного зрителя имени в Хабаровске. В ТЮЗе Валерий Шульжик проработал несколько лет, затем снова сменил работу и стал старшим инспектором краевого управления культуры.
Позднее окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве.
Писать Валерий Шульжик начал в 1959 году. В 1963 году вышла его первая книга "Два арбуза", затем последовали "Веселый мастерок", "Красивые корабли", "Разговор в лесу", "Запах моря", "Отважный муравей", "Скажите, пожалуйста, кто?", "Жизнь прекрасна" и др.
Продолжая писать стихи для детей, пробовал свои силы в прозе. Написал повесть "Вот за тем поворотом…", выпустил книги рассказов "Бухта-Барахта", "Вокруг света на "Букваре" и др.
Всего Валерий Шульжик написал более двадцати книг и сотни детских стихов.
Он является автором более 30 пьес, среди которых "По секрету всему свету", "Бременские музыканты", "Синдбад-мореход", "Азмун – серебряное копье", "Соломенное солнце", "Маленький храбрец" др.
Валерий Шульжик – автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике (1986-1988), снятому по его пьесе "Четвертый поросенок".
Шульжик также выступил сосценаристом картины "Срочно… Секретно… Губчека" (1982), в котором сыграл Георгий Юматов, и мелодрамы "Прежде, чем расстаться" (1984), в которой снялись Наталья Фатеева, Клара Лучко, Леонид Куравлев, Николай Караченцов, Игорь Костолевский, Татьяна Васильева, Семен Фарада и др.
Был членом союза писателей СССР (России).
30 сентября 2020 года Валерий Шульжик скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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