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Культура
2020-01-28T18:15+0300
https://ria.ru/20200128/1563957789.html
В "Ленкоме" прошел вечер памяти Николая Караченцова
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/72/1563957219_0:156:2907:1791_1036x0_80_0_0_6545fdedea3b5a2c6c7ce6298d4bfc14.jpg
РИА Новости

В "Ленкоме" прошел вечер памяти Николая Караченцова

12:32 28.01.2020 (обновлено: 18:15 28.01.2020)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вчера в театре "Ленком" прошел вечер-воспоминание "Прости меня, Земля, что я тебя покинул", посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Самые трогательные моменты — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ведущими были актриса Анастасия Макеева и актер Дмитрий Певцов.

Актриса Анастасия Макеева и актер Дмитрий Певцов на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
1 из 13

Ведущими были актриса Анастасия Макеева и актер Дмитрий Певцов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вечер открыла актриса Инна Чурикова. Она поблагодарила зрителей и близких за то, что они пришли к такому "уникальному" человеку.

"Талантливые актеры рождаются только из талантливых людей", — заявила Инна Чурикова.

Актриса Инна Чурикова на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
2 из 13

Вечер открыла актриса Инна Чурикова. Она поблагодарила зрителей и близких за то, что они пришли к такому "уникальному" человеку.

"Талантливые актеры рождаются только из талантливых людей", — заявила Инна Чурикова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Выступление младшей внучки Николая Караченцова, четырехлетней Оли, стало самым трогательным.

Она впервые вышла на сцену, чтобы станцевать в номере участницы шоу "Голос. Дети" Снежаны Ширяевой, исполнявшей хит актера "Кленовый лист".

Младшая внучка актера Николая Караченцова Ольга на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
3 из 13

Выступление младшей внучки Николая Караченцова, четырехлетней Оли, стало самым трогательным.

Она впервые вышла на сцену, чтобы станцевать в номере участницы шоу "Голос. Дети" Снежаны Ширяевой, исполнявшей хит актера "Кленовый лист".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Олечка, когда я была как ты, я пластинку "Юнона и Авось" клала под подушку, потому что не могла с ней расстаться, а потом твой дедушка преподал мне первые уроки мастерства на конкурсе имени Андрея Миронова", — поделилась воспоминаниями с внучкой Караченцова актриса Нонна Гришаева.

Она посвятила звезде "Ленкома" песню "Живем мы что-то без азарта" из фильма "Вокзал для двоих" (1983 год).

Актриса театра и кино, телеведущая Нонна Гришаева выступает на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
4 из 13

"Олечка, когда я была как ты, я пластинку "Юнона и Авось" клала под подушку, потому что не могла с ней расстаться, а потом твой дедушка преподал мне первые уроки мастерства на конкурсе имени Андрея Миронова", — поделилась воспоминаниями с внучкой Караченцова актриса Нонна Гришаева.

Она посвятила звезде "Ленкома" песню "Живем мы что-то без азарта" из фильма "Вокзал для двоих" (1983 год).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дочь худрука "Ленкома", актриса Александра Захарова тоже вспоминала, как впервые увидела Караченцова. Это произошло, когда она в детстве смотрела спектакль "Золотой ключик".

"Николай Петрович играл Кота Базилио — его усы, пластика, голос совершенно меня потрясли", — рассказала Захарова.

Потом она зачитала отрывки из записок отца, в которых режиссер говорил, что Караченцов "стал тем тараном, который пробил брешь в стене, отделяющей старый театр имени Ленинского комсомола от "Ленкома".

Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком
5 из 13

Дочь худрука "Ленкома", актриса Александра Захарова тоже вспоминала, как впервые увидела Караченцова. Это произошло, когда она в детстве смотрела спектакль "Золотой ключик".

"Николай Петрович играл Кота Базилио — его усы, пластика, голос совершенно меня потрясли", — рассказала Захарова.

Потом она зачитала отрывки из записок отца, в которых режиссер говорил, что Караченцов "стал тем тараном, который пробил брешь в стене, отделяющей старый театр имени Ленинского комсомола от "Ленкома".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На вечере прозвучало еще немало песен из фильмов и постановок с участием актера.

Так, Дмитрий Харатьян выступил с композицией "Есть три кита", которую пел герой Караченцова в многосерийном фильме "Трест, который лопнул" (1982 год).

Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком
6 из 13

На вечере прозвучало еще немало песен из фильмов и постановок с участием актера.

Так, Дмитрий Харатьян выступил с композицией "Есть три кита", которую пел герой Караченцова в многосерийном фильме "Трест, который лопнул" (1982 год).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Актеры театра "Ленком" Виктор Раков и Елена Степанова исполнили "Звезды сошли с небес". Эту песню Караченцов спел незадолго до аварии в 2005 году.

Его вдова Людмила Поргина считает композицию пророческой.

Актеры Виктор Раков и Елена Степанова выступают на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
7 из 13

Актеры театра "Ленком" Виктор Раков и Елена Степанова исполнили "Звезды сошли с небес". Эту песню Караченцов спел незадолго до аварии в 2005 году.

Его вдова Людмила Поргина считает композицию пророческой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

А вот Александр Розенбаум исполнил "Вальс-Бостон", правда, отметил, что давно не пел с таким воодушевлением.

Певец Александр Розенбаум на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
8 из 13

А вот Александр Розенбаум исполнил "Вальс-Бостон", правда, отметил, что давно не пел с таким воодушевлением.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В концерте приняли участие многие звезды отечественной эстрады, в том числе композитор Игорь Крутой.

Композитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
9 из 13

В концерте приняли участие многие звезды отечественной эстрады, в том числе композитор Игорь Крутой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Полина Гагарина.

Певица Полина Гагарина выступает на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
10 из 13

Полина Гагарина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Лариса Долина и многие другие.

Певица Лариса Долина выступает на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
11 из 13

Лариса Долина и многие другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В завершение вечера на сцену вышли вдова актера Людмила Поргина и его сын Андрей.

"Когда Коля уходил, его последними словами были: "Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре", — сказала Поргина.

Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком
12 из 13

В завершение вечера на сцену вышли вдова актера Людмила Поргина и его сын Андрей.

"Когда Коля уходил, его последними словами были: "Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре", — сказала Поргина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Закончился вечер арией "Аллилуйя любви" из спектакля "Юнона и Авось". Выступление было посвящено всем ушедшим актерам.

Артисты выступают на сцене на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
13 из 13

Закончился вечер арией "Аллилуйя любви" из спектакля "Юнона и Авось". Выступление было посвящено всем ушедшим актерам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КультураТеатрНовости культурыАнастасия МакееваИгорь КрутойЛариса ДолинаАлександр РозенбаумЛенкомНонна ГришаеваДмитрий ХаратьянПолина ГагаринаИнна ЧуриковаНиколай КараченцовМоскваДмитрий Певцов
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