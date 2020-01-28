В "Ленкоме" прошел вечер памяти Николая Караченцова

"Олечка, когда я была как ты, я пластинку "Юнона и Авось" клала под подушку, потому что не могла с ней расстаться, а потом твой дедушка преподал мне первые уроки мастерства на конкурсе имени Андрея Миронова", — поделилась воспоминаниями с внучкой Караченцова актриса Нонна Гришаева.

Она посвятила звезде "Ленкома" песню "Живем мы что-то без азарта" из фильма "Вокзал для двоих" (1983 год).