В "Ленкоме" прошел вечер памяти Николая Караченцова

Ведущими были актриса Анастасия Макеева и актер Дмитрий Певцов.
Ведущими были актриса Анастасия Макеева и актер Дмитрий Певцов.
Вечер открыла актриса Инна Чурикова. Она поблагодарила зрителей и близких за то, что они пришли к такому "уникальному" человеку.
"Талантливые актеры рождаются только из талантливых людей", — заявила Инна Чурикова.
Вечер открыла актриса Инна Чурикова. Она поблагодарила зрителей и близких за то, что они пришли к такому "уникальному" человеку.
"Талантливые актеры рождаются только из талантливых людей", — заявила Инна Чурикова.
Выступление младшей внучки Николая Караченцова, четырехлетней Оли, стало самым трогательным.
Она впервые вышла на сцену, чтобы станцевать в номере участницы шоу "Голос. Дети" Снежаны Ширяевой, исполнявшей хит актера "Кленовый лист".
Выступление младшей внучки Николая Караченцова, четырехлетней Оли, стало самым трогательным.
Она впервые вышла на сцену, чтобы станцевать в номере участницы шоу "Голос. Дети" Снежаны Ширяевой, исполнявшей хит актера "Кленовый лист".
"Олечка, когда я была как ты, я пластинку "Юнона и Авось" клала под подушку, потому что не могла с ней расстаться, а потом твой дедушка преподал мне первые уроки мастерства на конкурсе имени Андрея Миронова", — поделилась воспоминаниями с внучкой Караченцова актриса Нонна Гришаева.
Она посвятила звезде "Ленкома" песню "Живем мы что-то без азарта" из фильма "Вокзал для двоих" (1983 год).
"Олечка, когда я была как ты, я пластинку "Юнона и Авось" клала под подушку, потому что не могла с ней расстаться, а потом твой дедушка преподал мне первые уроки мастерства на конкурсе имени Андрея Миронова", — поделилась воспоминаниями с внучкой Караченцова актриса Нонна Гришаева.
Она посвятила звезде "Ленкома" песню "Живем мы что-то без азарта" из фильма "Вокзал для двоих" (1983 год).
Дочь худрука "Ленкома", актриса Александра Захарова тоже вспоминала, как впервые увидела Караченцова. Это произошло, когда она в детстве смотрела спектакль "Золотой ключик".
"Николай Петрович играл Кота Базилио — его усы, пластика, голос совершенно меня потрясли", — рассказала Захарова.
Потом она зачитала отрывки из записок отца, в которых режиссер говорил, что Караченцов "стал тем тараном, который пробил брешь в стене, отделяющей старый театр имени Ленинского комсомола от "Ленкома".
Дочь худрука "Ленкома", актриса Александра Захарова тоже вспоминала, как впервые увидела Караченцова. Это произошло, когда она в детстве смотрела спектакль "Золотой ключик".
"Николай Петрович играл Кота Базилио — его усы, пластика, голос совершенно меня потрясли", — рассказала Захарова.
Потом она зачитала отрывки из записок отца, в которых режиссер говорил, что Караченцов "стал тем тараном, который пробил брешь в стене, отделяющей старый театр имени Ленинского комсомола от "Ленкома".
На вечере прозвучало еще немало песен из фильмов и постановок с участием актера.
Так, Дмитрий Харатьян выступил с композицией "Есть три кита", которую пел герой Караченцова в многосерийном фильме "Трест, который лопнул" (1982 год).
На вечере прозвучало еще немало песен из фильмов и постановок с участием актера.
Так, Дмитрий Харатьян выступил с композицией "Есть три кита", которую пел герой Караченцова в многосерийном фильме "Трест, который лопнул" (1982 год).
Актеры театра "Ленком" Виктор Раков и Елена Степанова исполнили "Звезды сошли с небес". Эту песню Караченцов спел незадолго до аварии в 2005 году.
Его вдова Людмила Поргина считает композицию пророческой.
Актеры театра "Ленком" Виктор Раков и Елена Степанова исполнили "Звезды сошли с небес". Эту песню Караченцов спел незадолго до аварии в 2005 году.
Его вдова Людмила Поргина считает композицию пророческой.
А вот Александр Розенбаум исполнил "Вальс-Бостон", правда, отметил, что давно не пел с таким воодушевлением.
А вот Александр Розенбаум исполнил "Вальс-Бостон", правда, отметил, что давно не пел с таким воодушевлением.
В концерте приняли участие многие звезды отечественной эстрады, в том числе композитор Игорь Крутой.
В концерте приняли участие многие звезды отечественной эстрады, в том числе композитор Игорь Крутой.
Полина Гагарина.
Лариса Долина и многие другие.
В завершение вечера на сцену вышли вдова актера Людмила Поргина и его сын Андрей.
"Когда Коля уходил, его последними словами были: "Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре", — сказала Поргина.
В завершение вечера на сцену вышли вдова актера Людмила Поргина и его сын Андрей.
"Когда Коля уходил, его последними словами были: "Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре", — сказала Поргина.
Закончился вечер арией "Аллилуйя любви" из спектакля "Юнона и Авось". Выступление было посвящено всем ушедшим актерам.
Закончился вечер арией "Аллилуйя любви" из спектакля "Юнона и Авось". Выступление было посвящено всем ушедшим актерам.