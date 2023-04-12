https://ria.ru/20230412/porgina-1864791160.html

Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности

Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности - РИА Новости, 12.04.2023

Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью "Откройте, Давид!" обвинила его предполагаемую любовницу, экс-балерину Елену Дмитриеву в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:13

2023-04-12T18:13

2023-04-12T18:13

шоубиз

людмила поргина

николай караченцов

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью "Откройте, Давид!" обвинила его предполагаемую любовницу, экс-балерину Елену Дмитриеву в меркантильности. Несколько лет назад артистка заявила на всю страну, что состояла в отношениях со звездой "Юноны и Авось". По словам вдовы Караченцова, Дмитриева позаимствовала у нее историю развития романа со знаменитым актером. В интервью Людмила Поргина также рассказала о своей любви к супругу, которую пронесла через всю жизнь. Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе 43 года до самой смерти актера в 2018-м.

https://ria.ru/20211116/porgina-1759351075.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

людмила поргина, николай караченцов, знаменитости, отношения