Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности
Актриса Людмила Поргина обвинила "любовницу" Николая Караченцова в меркантильности
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВечер памяти Н. Караченцова в театре "Ленком"
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью "Откройте, Давид!" обвинила его предполагаемую любовницу, экс-балерину Елену Дмитриеву в меркантильности. Несколько лет назад артистка заявила на всю страну, что состояла в отношениях со звездой "Юноны и Авось".
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"Я знаю, сколько она получила, и сколько получил продюсер этой программы. Она мне предложила сделать передачу, чтобы я была нападающей. Я ей сказала: "Если вам нужны деньги, не надо идти на такой позор", – высказалась Поргина.
По словам вдовы Караченцова, Дмитриева позаимствовала у нее историю развития романа со знаменитым актером.
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"Все ее истории взяты из моих рассказов. Я задала ей вопросы, она не смогла на них ответить. Она потом плакала и извинялась. Коля сказал, что не знает эту женщину", – пожаловалась актриса.
В интервью Людмила Поргина также рассказала о своей любви к супругу, которую пронесла через всю жизнь.
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"Мне была важна его любовь и служение ему. Я не спала ночами, лечила его: то он на сцене упал, то с лошади, то руку сломал. Мне его не хватает. Я с ним была защищена, он создавал из моей жизни счастье. У меня каждый день был праздник", – заключила Поргина.
Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе 43 года до самой смерти актера в 2018-м.