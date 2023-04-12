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Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности - РИА Новости, 12.04.2023
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Шоубиз
 
18:13 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/porgina-1864791160.html
Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности
Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности - РИА Новости, 12.04.2023
Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью "Откройте, Давид!" обвинила его предполагаемую любовницу, экс-балерину Елену Дмитриеву в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:13
2023-04-12T18:13
шоубиз
людмила поргина
николай караченцов
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью "Откройте, Давид!" обвинила его предполагаемую любовницу, экс-балерину Елену Дмитриеву в меркантильности. Несколько лет назад артистка заявила на всю страну, что состояла в отношениях со звездой "Юноны и Авось". По словам вдовы Караченцова, Дмитриева позаимствовала у нее историю развития романа со знаменитым актером. В интервью Людмила Поргина также рассказала о своей любви к супругу, которую пронесла через всю жизнь. Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе 43 года до самой смерти актера в 2018-м.
https://ria.ru/20211116/porgina-1759351075.html
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людмила поргина, николай караченцов, знаменитости, отношения
Шоубиз, Людмила Поргина, Николай Караченцов, Знаменитости, отношения
Поргина обвинила "любовницу" Караченцова в меркантильности

Актриса Людмила Поргина обвинила "любовницу" Николая Караченцова в меркантильности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВечер памяти Н. Караченцова в театре "Ленком"
Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью "Откройте, Давид!" обвинила его предполагаемую любовницу, экс-балерину Елену Дмитриеву в меркантильности. Несколько лет назад артистка заявила на всю страну, что состояла в отношениях со звездой "Юноны и Авось".
«

"Я знаю, сколько она получила, и сколько получил продюсер этой программы. Она мне предложила сделать передачу, чтобы я была нападающей. Я ей сказала: "Если вам нужны деньги, не надо идти на такой позор", – высказалась Поргина.

По словам вдовы Караченцова, Дмитриева позаимствовала у нее историю развития романа со знаменитым актером.
«

"Все ее истории взяты из моих рассказов. Я задала ей вопросы, она не смогла на них ответить. Она потом плакала и извинялась. Коля сказал, что не знает эту женщину", – пожаловалась актриса.

В интервью Людмила Поргина также рассказала о своей любви к супругу, которую пронесла через всю жизнь.
«

"Мне была важна его любовь и служение ему. Я не спала ночами, лечила его: то он на сцене упал, то с лошади, то руку сломал. Мне его не хватает. Я с ним была защищена, он создавал из моей жизни счастье. У меня каждый день был праздник", – заключила Поргина.

Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе 43 года до самой смерти актера в 2018-м.
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Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
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