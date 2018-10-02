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Биография Олега Королева

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© Фото предоставлено администрацией Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Олег КоролевГлава администрации Липецкой области Олег Королев
© Фото предоставлено администрацией Липецкой области

Олег Петрович Королев родился 23 февраля 1952 года в рабочем поселке Тербуны Липецкой области.

В 1982 году окончил Саратовский сельскохозяйственный институпо специальности "инженер лесного хозяйства". В 1995 году получил специальность экономиста финансовых и налоговых структур в Воронежском аграрном университете. Доктор экономических наук.

В 1973 году работал лесничим в Долгоруковском лесничестве Тербунского лесхоза. Затем занимал ряд партийных должностей в Долгоруковском районе Липецкой области: инструктор Долгоруковского райкома КПСС, заместитель председателя — секретарь партбюро колхоза "Путь к коммунизму".

В 1978-1984 годах был председателем колхоза "Память Ильича".

С 1985 года занимал должность второго секретаря Долгоруковского райкома КПСС, в 1987-1989 годах — первого секретаря Добринского райкома КПСС.

С 1989 по 1990 год работал генеральным директором объединения "Липецкводмелиорация".

В 1990 году Королев был избран депутатом липецкого областного Совета народных депутатов.

В 1990-1992 годах возглавлял аграрную комиссию облсовета.

В 1992-1998 годах — председатель липецкого областного Совета депутатов.

В ноябре 1993 года Королев был избран депутатом Совета Федерации I созыва, входил в состав комитета по бюджету и финансам, впоследствии — комитета по аграрной политике.

В январе 1996 года вошел в состав Совета Федерации II созыва, был избран заместителем председателя Совета Федерации.

В апреле 1998 года избран главой администрации Липецкой области. В 2002 году был переизбран на пост губернатора Липецкой области. В 2005 году переутвержден на этой должности президентом РФ Владимиром Путиным.

22 апреля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Липецкого областного Совета депутатов кандидатуру Олега Королева для наделения его полномочиями главы администрации Липецкой области. 26 апреля на внеочередной сессии депутаты поддержали предложение главы государства.

12 мая 2014 года президент РФ согласился досрочно прекратить полномочия губернатора Липецкой области Олега Королева, так как он планировал принять участие в предстоящих выборах. 14 сентября 2014 года Олег Королев был избран главой администрации Липецкой области. За него проголосовали 81,83% избирателей. Официально вступил в должность 19 сентября 2014 года.

2 октября 2018 года Олег Королев объявил об отставке.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденом Дружбы.

Женат, есть дочь и сын.

Декларированный доход за 2017 год составил 5,1 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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