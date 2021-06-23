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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева
Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:12
2021-06-23T11:12
вячеслав тимченко
олег королев
липецкая область
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева.Как сообщил ранее журналистам глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление было рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на заседание Совета Федерации.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 года по 2018 года, был губернатором региона.
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вячеслав тимченко, олег королев, липецкая область, политика
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева
11:12 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОлег Королев
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Совфед досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева после истории с ДТП

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева.
Как сообщил ранее журналистам глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление было рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на заседание Совета Федерации.
В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.
Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.
Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 года по 2018 года, был губернатором региона.
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Вячеслав ТимченкоОлег КоролевЛипецкая областьПолитика
 
 
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