https://ria.ru/20210623/korolev-1738198868.html

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева

Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:12

2021-06-23T11:12

2021-06-23T11:12

вячеслав тимченко

олег королев

липецкая область

политика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева.Как сообщил ранее журналистам глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление было рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на заседание Совета Федерации.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 года по 2018 года, был губернатором региона.

https://ria.ru/20210515/korolev-1732412544.html

липецкая область

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вячеслав тимченко, олег королев, липецкая область, политика