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"Единая Россия" приостановила членство сенатора Королева после ДТП
"Единая Россия" приостановила членство сенатора Королева после ДТП
Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в "Единой России" приостановлено по его собственному желанию до конца разбирательства с ДТП, РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:26
2021-05-14T15:43
единая россия
олег королев
политика
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в "Единой России" приостановлено по его собственному желанию до конца разбирательства с ДТП, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, ЕР будет готова восстановить его", — добавил Турчак.Ранее липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль на кадрах сбил дорожный знак. Утверждается, что автомобилем управлял Королев. Некоторые Telegram-каналы также сообщали что остановленный полицией политик отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что у него за рулем резко подскочило давление и случился приступ мерцательной аритмии. После этого он остановился, припарковал машину на обочине и вызвал ГИБДД.Никакой аварии, как утверждает сенатор, не было.
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единая россия, олег королев, политика

"Единая Россия" приостановила членство сенатора Королева после ДТП

14:26 14.05.2021 (обновлено: 15:43 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкОлег Королев
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в "Единой России" приостановлено по его собственному желанию до конца разбирательства с ДТП, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, ЕР будет готова восстановить его", — добавил Турчак.
Ранее липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль на кадрах сбил дорожный знак. Утверждается, что автомобилем управлял Королев. Некоторые Telegram-каналы также сообщали что остановленный полицией политик отказался от медицинского освидетельствования.
Сам Королев пояснил РИА Новости, что у него за рулем резко подскочило давление и случился приступ мерцательной аритмии. После этого он остановился, припарковал машину на обочине и вызвал ГИБДД.
Никакой аварии, как утверждает сенатор, не было.
 
Единая РоссияОлег КоролевПолитика
 
 
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