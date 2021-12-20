https://ria.ru/20211220/politika-1764501117.html

Итоги года в политике: новый парламент и подготовка к жизни с QR-кодами

Итоги года в политике: новый парламент и подготовка к жизни с QR-кодами - РИА Новости, 20.12.2021

Итоги года в политике: новый парламент и подготовка к жизни с QR-кодами

Две встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, ставшие объектом пристального внимания всего мира; выборы в Госдуму, после которых нижняя палата... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:30

2021-12-20T10:30

2021-12-20T10:30

политика

сша

китай

владимир путин

джо байден

вячеслав володин

союз журналистов россии

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Две встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, ставшие объектом пристального внимания всего мира; выборы в Госдуму, после которых нижняя палата парламента превратилась из четырех в пятифракционную, стали главными политическими событиями уходящего 2021 года в России.По итогам избирательной кампании-2021 к думским аксакалам "Единой России", КПРФ, ЛДПР, объединенной "Справедливой России-За правду" добавились "Новые люди". Новые лица в 2021 году можно было увидеть и в Совете Федерации, и в ЦИК, и в правозащитной нише.Громкими и очень обсуждаемыми не только в медийном пространстве, но и в обществе стали и законодательные инициативы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте на фоне продолжающейся пандемии, а также закон о статусе иноагента для СМИ.Старые разговоры с новым главой СШАНесмотря на агрессивную риторику США в отношении России, в уходящем году произошли определенные подвижки в двустороннем диалоге на высшем уровне. В июне этого года президенты Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Это была их первая личная встреча в статусе лидеров стран. Переговоры продлились 4,5 часа. Среди прочих на встрече была достигнута договоренность о начале консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.Тем не менее, озабоченности России по расширению НАТО на Восток были проигнорированы, и вторая большая беседа лидеров в декабре прошла на фоне активизации действий альянса у российских границ. Переговоры по видеосвязи продлились два часа. Путин проинформировал Байдена, который выражал обеспокоенность ситуацией на Украине, о невыполнении Киевом минских соглашений и саботаже договоренностей.Российский лидер также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Путин в ходе беседы подчеркнул, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают.По итогам переговоров Россия подготовила и передала американской стороне проекты двух документов по гарантиям безопасности и заявила о готовности незамедлительно начать переговоры по ним.Дни выборовАктивная фаза подготовки к выборам в Государственную Думу началась с самого начала 2021 года. Первыми в предвыборной повестке выстрелили партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", которые в январе объявили об планируемом объединении в одну политическую силу. Активизировались и новички российской политики – партия "Новые люди".Всего на парламентских выборах списки кандидатов выдвинули 15 партий из 32 имевших право участвовать в выборах. В избирательный бюллетень в итоге попали 14 партий.Остроты предвыборным баталиям добавило решение ОБСЕ впервые с 90-х годов не участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму из-за несогласия с позицией РФ по сокращению миссии на фоне сложной эпидемиологической ситуации.По решению ЦИК России из-за продолжающейся пандемии выборы депутатов Госдумы прошли в течение трех дней: с 17 по 19 сентября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. На выборах в Госдуму в семи субъектах, в том числе в Москве, применялось дистанционное электронное голосование, которое некоторые оппозиционные партии, не согласные с результатами, призывали отменить.По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата и вновь обрела конституционное большинство в парламенте. За КПРФ закрепилось 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" получила 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Таким образом впервые с 1999 года в России сформировался пятифракционный парламент.Новые старые лицаПредставляющий "Единую Россию" Вячеслав Володин сохранил пост председателя нижней палаты российского парламента, должности первых вице-спикеров Госдумы по-прежнему остались за Александром Жуковым (ЕР) и Иваном Мельниковым (КПРФ).С новым созывом в Думе появилось больше комитетов - вместо 26 их стало 32. "Новыми думцами" в результате выборов стали: экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, бывший глава Минтруда Максим Топилин, освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина, певец Денис Майданов, народный артист России Дмитрий Певцов, координатор "Лизы Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и другие.А вот расстались с депутатскими креслами такие политики, как вице-спикер Госдумы VII созыва и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Не попал в новый состав и автоактивист Вячеслав Лысаков, а также сетовавшая на нехватку времени для приготовления дома борща из-за увеличения рабочего времени в ГД коммунистка Тамара Плетнева.Сенаторский корпус Совфеда в 2021 году также существенно изменился: глава комитета по региональной политике Олег Мельниченко был назначен президентом врио губернатора Пензенской области, а сенатор Мария Львова-Белова была назначена детским омбудсменом после перехода на работу в Думу Анны Кузнецовой. Но были и другие причины смены сенаторов: представитель Липецкой области Олег Королев был вынужден сложить свои полномочия после скандала с видео, на котором он отказался от медицинского освидетельствования после устроенного им ДТП, а делегированный от Адыгеи Олег Селезнёв скончался в ноябре от коронавируса. Помимо этого, по итогам сентябрьских выборов в регионах в верхнюю палату пришли более 20 новых сенаторов.Кадровые изменения грянули и в Центризбиркоме России: в марте истекли полномочия прежнего состава. Главный избирательный институт обновился более чем наполовину: из 15 членов комиссии ушли восемь, а семь продолжили свою работу. Слухи, что Элле Памфиловой не удастся сохранить должность председателя Центризбиркома, остались на уровне сплетен и пересудов. ЦИК России не просто сохранил женское лицо, но и расширил число представительниц прекрасного пола в своем составе с трех до четырех. Помимо Памфиловой, на прежнем месте остался и ее заместитель Николай Булаев.Переназначение на новый срок в 2021 году получила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Жизнь по QR-кодамСамыми громкими законодательными инициативами, сильнее всего взбудоражившими общество, стали два проекта законов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Правительство внесло их в Госдуму 12 ноября, однако позднее законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения для дальнейшей доработки, что связано с результатом диалога палаты парламента с кабмином, а также мнениями регионов и россиян.Документ о введении QR-кодов в общественных местах предполагает, что до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Инициатива была поддержана медицинским сообществом и многими регионами, однако в самой Думе об общей позиции на данный момент договориться не смогли даже после обсуждения документа вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой с каждой фракцией. Но, несмотря на горячие споры во время пленарного заседания, на котором рассматривался законопроект, его все-таки приняли в первом чтении. За принятие документа выступили "Единая Россия", ЛДПР и частично "Новые люди", а против - "Справедливая Россия - За правду", КПРФ (за исключением одного воздержавшегося от голосования коммуниста) и другая часть "Новых людей". При этом ко второму чтению, которое состоится уже в следующем году, парламентарии планируют внести ряд поправок.Оружие, "зайцы", "день тишины" и газификацияПервая половина 2021 года выдалась плодотворной на законодательные инициативы для депутатов Госдумы, которые поспешили закрыть весеннюю сессию на "отлично" и завершить седьмой созыв палаты, практически полностью разобрав накопившиеся за 20 лет "законодательные завалы" от предшествующих созывов. При этом среди них оказались серьезные нововведения, вызывавшие порой большой резонанс в обществе.Особую актуальность получил вопрос контроля за оборотом оружия из-за трагических событий, связанных с нападениями вооруженных подростков на учебные заведения. По поручению президента РФ Владимира Путина Дума ужесточила ответственность за неисполнение правил оборота оружия и повысила возраст для покупки охотничьего и некоторых видов оружия самообороны с 18 до 21 года.Также депутаты внесли важные поправки в избирательное законодательство, в частности на определенный срок установлен запрет баллотироваться в депутаты и выборные органы гражданам, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Кроме этого, введена обязанность кандидатов указывать статус иноагентов при сборе подписей и отменен "день тишины" при многодневном голосовании.Не обошли вниманием парламентарии и вопрос "зайцев" в общественном транспорте. Так, после очередных резонансных историй, когда детей-безбилетников выгоняли из автобусов на мороз, установили запрет высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет и без сопровождения взрослых, не оплативших проезд. Кроме этого, был сделан шаг в сторону улучшения оперативно-розыскной деятельности, парламентарии разработали и приняли закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.Активную дискуссию вызвало и принятие закона о просветительской деятельности, который закрепляет данный термин, а также запрещает использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Документ получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Также с призывом к обеим палатам парламента отклонить законопроект выступили студенческие советы ряда крупных российских вузов. Комментируя опасения общественно-экспертного сообщества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за правоприменением закона.В этом году парламентарии приняли закон, предоставляющий гражданам право на бесплатное подведение газа до границ участка домовладения. Также Госдума поддержала дачников, приняв к рассмотрению законопроект о проведении дачной амнистии (пока прошел только первое чтение), который позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать дачные дома и строения. Кроме этого, депутаты приняли закон о гаражной амнистии, по которому можно будет оформить право собственности на гараж.Новый восьмой созыв Госдумы, хотя отработал только одну сессию, уже успел принять ряд значимых законов, например, о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, вызвавший горячие споры в стенах палаты парламента при определении приоритетных направлений финансирования.Болезненным оказался и вопрос расширения полномочий полиции, который, с одной стороны, затрагивает права граждан, а с другой – обеспечивает общественную безопасность. В частности, полицейские смогут вскрывать автомобили или проникать в жилые и иные помещения.Иноагент не "коврового" образаНесмотря на то, что статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России еще в 2017 году, серьёзные дискуссии вокруг него развернулись только в 2021 году. Поводом стало включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ряда известных изданий, а также телеканала "Дождь"*. Согласно данным, которые в конце ноября предоставил Роскомнадзор РИА Новости, с начала года ведомство составило 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, в том числе и физических лиц.О необходимости внести серьезные поправки в закон о СМИ-иноагентах, заявили в Союзе журналистов России (СЖР). Глава организации Владимир Соловьев рассказал, что соответствующие предложения уже переданы в Госдуму и теперь дело за решением законодателей.Обсуждения закона коснулся и президент страны: выступая на заседании клуба "Валдай", Путин обратил внимание, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью. Глава государства пообещал посмотреть "размытые критерии" закона об иноагентах, заявил, что закон будет усовершенствован. По его словам, определять иноагентов "ковровым" образом не будут, массовой записи в иноагенты в России нет, и опасность этого "сильно преувеличена".Уже в декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что парламентарии планируют в январе совместно с СЖР обсудить предложения по закону о СМИ, не исключив внесение корректив в законодательство. Климов уточнил, что сегодня есть предложения, в том числе и оппонентов "о профилактической стороне работы - заведомо нужно предупреждать некие структуры и лица о том, что они могут попасть в этот реестр". По мнению сенатора, это предложение точно сформулировано, "его есть смысл обсудить". Еще она инициатива, по его словам, касается механизма подключения судебных структур к решению данных вопросов.Год без прессыПродолжающаяся пандемия изменила работу большинства госучреждений, и часто журналистам оставалось довольствоваться лишь трансляциями мероприятий. Хотя в этом году у президента РФ стало гораздо больше публичных мероприятий, все равно формат трансляций и видеосвязи продолжил активное существование, а в Кремль приглашали на редкие международные встречи.На фоне сложной ситуации с коронавирусом верхняя и нижняя палаты российского парламента серьезно изменили работу с журналистами. Большую часть года СМИ не пускали на мероприятия и пленарные заседания в Госдуму. Для работы журналистов в Думе нового созыва ежедневно формируются квоты на проход.Лично познакомиться с новыми сенаторами представителям СМИ не удалось: постоянные карточки репортеров для прохода в Совфед больше не работают. Журналисты могут попасть в здание верхней палаты только по разовым пропускам и только на некоторые пленарные заседания, как правило, один раз в несколько месяцев.Ожидания годаНе исключено, что Путин и Байден увидятся в следующем году. Лидер США выразил надежду, что им удастся пообщаться лично. Хотя в Кремле пока осторожны – конкретные даты пока не определены, но уже известно, что на 2022 год у российского лидера запланированы поездки. В частности, Путин намерен приехать на открытие зимних Олимпийских игр в Китай в феврале 2022 года, где лично встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.Кроме того, к лидерам России и США приковано внимание в связи с будущими выборами президентов стран. И в Штатах, и в России они пройдут в 2024 году. Комментируя слова Байдена о намерении переизбираться, Путин высказал мнение, что тот "сделал абсолютно правильно", когда заявил об этом. А вот сам Путин о своих намерениях не высказывается. Согласно поправкам в Конституцию РФ, у него есть возможность переизбраться. Однако он неоднократно говорил, что никаких решений об этом пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.Наступающий год будет богат и на резонансные инициативы: законопроект о QR-кодах на железнодорожном и авиатранспорте, который Дума не стала рассматривать в декабре, вновь обсудят в 2022-м. Также в будущем году нижняя палата обсудить проект об ужесточении наказания для лихачей, о пожизненном заключении для педофилов, а также о запрете на показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.Кроме этого, в следующем году, вероятно, будет рассмотрен законопроект о статусе апартаментов, перед его принятием в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил образовать специальную рабочую группу по доработке инициативы. В 2022 году может измениться и жизнь фанатского сообщества - проект об электронных паспортах болельщиков могут одобрить уже через несколько месяцев.* СМИ, выполняющее функции иноагента

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https://ria.ru/20211218/gretsiya-1764387402.html

https://ria.ru/20211020/poklonskaya-1755348074.html

https://ria.ru/20211210/prava-1763141335.html

https://ria.ru/20211129/oruzhie-1761253349.html

https://ria.ru/20210730/reshenie-1743712516.html

https://ria.ru/20211214/avtomobili-1763624159.html

https://ria.ru/20211129/roskomnadzor-1761320306.html

https://ria.ru/20211209/inoagenty-1762980792.html

https://ria.ru/20211110/peskov-1758378672.html

https://ria.ru/20211210/dialog-1763168566.html

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