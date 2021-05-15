https://ria.ru/20210515/korolev-1732412544.html

Липецкий губернатор прокомментировал инцидент с сенатором Королевым

Липецкий губернатор прокомментировал инцидент с сенатором Королевым

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов попросит Совет Федерации рассмотреть дорожный инцидент с сенатором Олегом Королевым. Об этом он написал в... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T08:18

2021-05-15T08:18

2021-05-15T09:54

игорь артамонов

совет федерации рф

олег королев

липецкая область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 мая — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов попросит Совет Федерации рассмотреть дорожный инцидент с сенатором Олегом Королевым. Об этом он написал в Instagram.Артамонов отметил, что, как высшее должностное лицо субъекта федерации, не может не высказать отношения к инциденту с Королевым. "Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей Российской Федерации. Их соблюдение — обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности", — подчеркнул он.По словам губернатора, материалы о факте нарушения сенатором правил дорожного движения направили в областную прокуратуру, Генпрокуратуру также поставили в известность."Все обстоятельства инцидента будут установлены. На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности", — заключил Артамонов.Накануне в Сети появились видеозаписи, на которых видно, что черный Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Затем он сбивает дорожный знак, но едет дальше. Пользователи предположили, что за рулем был Королев. Некоторые издания утверждали, что, когда полиция остановила сенатора, он отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления. Он подчеркнул, что ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.

https://ria.ru/20210514/er-1732313789.html

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игорь артамонов, совет федерации рф, олег королев, липецкая область, происшествия