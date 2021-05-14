https://ria.ru/20210514/senator-1732267198.html

Липецкий сенатор Королев прокомментировал сообщения о пьяном вождении

Липецкий сенатор Королев прокомментировал сообщения о пьяном вождении

Бывший губернатор Липецкой области, член Совета Федерации Олег Королев ответил на публикации в СМИ о том, что он сел за руль пьяным. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:12

2021-05-14T11:12

2021-05-14T12:06

совет федерации рф

олег королев

липецкая область

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший губернатор Липецкой области, член Совета Федерации Олег Королев ответил на публикации в СМИ о том, что он сел за руль пьяным.Политик сказал, что вел машину трезвым. Более того, он отметил, что алкоголь ему противопоказан из-за болезни. Ранее в Сети появилось видео с внедорожником Lexus, хаотично движущимся по дороге. У автомобиля были заметны повреждения на кузове и пробитое колесо. По информации СМИ, машиной управлял Королев. Также некоторые издания утверждали, что человек, похожий на него, уснул за рулем после отказа от медосвидетельствования.Представитель администрации региона Михаил Шаршаков заявил РИА Новости, что авто не стоит на балансе местных властей.

https://ria.ru/20210415/vozhdenie-1728363251.html

липецкая область

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2021

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совет федерации рф, олег королев, липецкая область