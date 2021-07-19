https://ria.ru/20210719/korolev-1741893099.html

Экс-сенатора Королева не было за рулем во время ДТП, заявил адвокат

Экс-сенатора Королева не было за рулем во время ДТП, заявил адвокат - РИА Новости, 19.07.2021

Экс-сенатора Королева не было за рулем во время ДТП, заявил адвокат

Адвокат бывшего члена Совета Федерации от Липецкой области Олега Королева по делу о ДТП заявил суду, что его подзащитный не управлял машиной, за рулем был его... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:20

2021-07-19T16:20

2021-07-19T16:20

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telegram (приложение)

олег королев

липецкая область

королев

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Адвокат бывшего члена Совета Федерации от Липецкой области Олега Королева по делу о ДТП заявил суду, что его подзащитный не управлял машиной, за рулем был его брат, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.Мировые суды Липецка получили четыре материала об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от региона Королевым. Три из них - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Санкция данной статьи предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Еще один материал - по части 1 статьи 12.27 КоАП (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является), санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 тысячи рублей.В понедельник в Липецке состоялось слушание по одному из материалов."Адвокат заявил, что за рулем находился не Королев Олег Петрович, а его брат - Сергей Петрович", - сказала Дружинина. По ее словам, было подано ходатайство о проведении экспертизы, однако суд отказал в этой дополнительной экспертизе, поскольку "доказательств и так достаточно".Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева. Ранее Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.

https://ria.ru/20210515/korolev-1732412544.html

https://ria.ru/20210514/senator-1732267198.html

россия

липецкая область

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