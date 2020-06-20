Назначен главный конструктор российского космического корабля "Орел"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
"Исполняющий обязанности гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения", - говорится в сообщении.
Хамиц с 2007 года руководил центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем в корпорации "Энергия". Во время работы он обеспечивал проектирование МКС и стыковочно-грузового модуля. Кроме того, он участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей "Звезда" и "Пирс" российского сегмента МКС.
Подчеркивается, что назначение Хамица на эту должность согласовано с гендиректором "Росмосмоса" Дмитрием Рогозиным.