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Назначен главный конструктор российского космического корабля "Орел"
Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:35
риа наука
игорь озар
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
олег королев
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РИА Новости
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игорь озар, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, олег королев, дмитрий рогозин

Назначен главный конструктор российского космического корабля "Орел"

21:35 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник охраны в "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения"
Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
"Исполняющий обязанности гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения", - говорится в сообщении.
Хамиц с 2007 года руководил центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем в корпорации "Энергия". Во время работы он обеспечивал проектирование МКС и стыковочно-грузового модуля. Кроме того, он участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей "Звезда" и "Пирс" российского сегмента МКС.
Подчеркивается, что назначение Хамица на эту должность согласовано с гендиректором "Росмосмоса" Дмитрием Рогозиным.
Луна
25 мая, 09:08РИА Наука
Российские ученые хотят отправить мышей на корабле "Орел" в облет Луны
3260204
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РИА НаукаИгорь ОзарМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосОлег КоролевДмитрий Рогозин
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