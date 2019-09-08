Более 18% избирателей проголосовали на выборах главы Липецкой области

Единый день голосования в регионах России

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Больше 18% избирателей отдали свой голос к полудню на выборах главы администрации Липецкой области, сообщает областная избирательная комиссия.

По данным избиркома, на 12.00 мск явка по области составила 18,37%. Проголосовали 170 712 человек. По городу Липецк проголосовали 13,8% или 56 571 человек.

Как пояснила РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова, на данный момент нарушений не зафиксировано.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.