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РИА Новости
Единый день голосования

Более 18% избирателей проголосовали на выборах главы Липецкой области

12:37 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Больше 18% избирателей отдали свой голос к полудню на выборах главы администрации Липецкой области, сообщает областная избирательная комиссия.
По данным избиркома, на 12.00 мск явка по области составила 18,37%. Проголосовали 170 712 человек. По городу Липецк проголосовали 13,8% или 56 571 человек.
Камера видеонаблюдения
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Как пояснила РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова, на данный момент нарушений не зафиксировано.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года на 12.00 мск явка избирателей составляла 15,74%. На предыдущих выборах явка в Липецке на это время была 7,18%. Победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов от числа пришедших на избирательные участки жителей региона. За Королева проголосовали 369 997 тысячи человек. Явка избирателей составила 46,79%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияИгорь АртамоновОлег КоролевЛипецкая областьРоссияПолитика
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