https://ria.ru/20200703/1573869943.html
МКС провела маневр уклонения от космического мусора
Орбиту Международной космической станции внепланово скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:03
2020-07-03T19:16
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https://ria.ru/20200703/1573822596.html
2
хьюстон
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_68:304:1954:1365_1400x0_80_0_0_216121bc96d7082dd84b062b1affe038.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, кристофер кэссиди, цниимаш, анатолий иванишин, хьюстон, сша, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос