МКС провела маневр уклонения от космического мусора

"Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкован к агрегатному отсеку модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров", — сказали в госкорпорации.