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МКС провела маневр уклонения от космического мусора
Орбиту Международной космической станции внепланово скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:16
иван вагнер
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РИА Новости
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353
60
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иван вагнер, кристофер кэссиди, цниимаш, анатолий иванишин, хьюстон, сша, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

МКС провела маневр уклонения от космического мусора

19:03 03.07.2020 (обновлено: 19:16 03.07.2020)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции внепланово скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкован к агрегатному отсеку модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров", — сказали в госкорпорации.
Там уточнили, что сейчас экипаж МКС в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена работает по запланированной программе.
"Обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полетами в Королеве и в Хьюстоне", — отметили в "Роскосмосе".
Там не уточнили, какой именно космический мусор угрожал безопасности станции.
Международная космическая станция
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиЦНИИМАШАнатолий ИванишинХьюстонСШАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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