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Суд оштрафовал экс-сенатора Королева за отказ от медосвидетельствования
Суд оштрафовал экс-сенатора Королева за отказ от медосвидетельствования - РИА Новости, 06.08.2021
Суд оштрафовал экс-сенатора Королева за отказ от медосвидетельствования
Бывший член Совета Федерации от Липецкой области Олег Королев оштрафован судом на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года за отказ проходить медицинское... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:57
2021-08-06T13:57
происшествия
липецк
липецкая область
олег королев
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Бывший член Совета Федерации от Липецкой области Олег Королев оштрафован судом на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года за отказ проходить медицинское освидетельствование после дорожного инцидента в мае, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.Ранее суды Липецка получили четыре материала на Королева: один по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), три - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). По одному материалу об оставлении места ДТП суд принял решение 19 июля, лишив Королева права управления транспортным средством на год. Еще два аналогичных материала были рассмотрены 23 июля: по одному Королева также лишили прав на год, по второму суд переквалифицировал материалы с части 2 на часть 1 статьи 12.27 и назначил штраф в 1 тысячу рублей."Сегодня суд рассмотрел материал об отказе от прохождения медосвидетельствования. Судья огласил резолютивную часть постановления - признал его (Королева) виновным, назначив административный штраф в размере 30 тысяч рублей плюс лишение права управления транспортным средством на полтора года", - сказала собеседница агентства.Кроме того, как отметила Дружинина, также Королев был трижды оштрафован полицией - два раза по статье КоАП о повреждении дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, один раз – за выезд на встречную полосу. По каждому из трех правонарушений экс-сенатору назначен штраф в 5 тысяч рублей. Королев эти штрафы обжаловал.Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.
https://ria.ru/20210515/korolev-1732412544.html
https://ria.ru/20210514/er-1732313789.html
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происшествия, липецк, липецкая область, олег королев
13:57 06.08.2021
 
Суд оштрафовал экс-сенатора Королева за отказ от медосвидетельствования

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-сенатора Королева за отказ от медосвидетельствования после ДТП

© Фото : Администрация Липецкой областиОлег Королев
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Бывший член Совета Федерации от Липецкой области Олег Королев оштрафован судом на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года за отказ проходить медицинское освидетельствование после дорожного инцидента в мае, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.
Ранее суды Липецка получили четыре материала на Королева: один по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), три - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). По одному материалу об оставлении места ДТП суд принял решение 19 июля, лишив Королева права управления транспортным средством на год. Еще два аналогичных материала были рассмотрены 23 июля: по одному Королева также лишили прав на год, по второму суд переквалифицировал материалы с части 2 на часть 1 статьи 12.27 и назначил штраф в 1 тысячу рублей.
Бывший глава администрации Липецкой области Олег Королев - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:18
Липецкий губернатор прокомментировал инцидент с сенатором Королевым
"Сегодня суд рассмотрел материал об отказе от прохождения медосвидетельствования. Судья огласил резолютивную часть постановления - признал его (Королева) виновным, назначив административный штраф в размере 30 тысяч рублей плюс лишение права управления транспортным средством на полтора года", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, как отметила Дружинина, также Королев был трижды оштрафован полицией - два раза по статье КоАП о повреждении дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, один раз – за выезд на встречную полосу. По каждому из трех правонарушений экс-сенатору назначен штраф в 5 тысяч рублей. Королев эти штрафы обжаловал.
Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"Единая Россия" приостановила членство сенатора Королева после ДТП
В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.
Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:35
Экс-сенатора Королева лишили прав после ДТП в Липецке
 
ПроисшествияЛипецкЛипецкая областьОлег Королев
 
 
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