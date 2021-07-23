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Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП - РИА Новости, 23.07.2021
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП
Суд рассмотрел еще два дела об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым, по одному его оштрафовали на тысячу... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:28
2021-07-23T20:28
олег королев
липецкая область
королев
происшествия
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Суд рассмотрел еще два дела об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым, по одному его оштрафовали на тысячу рублей, по второму - лишили прав на год, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.Суды Липецка ранее получили четыре материала на Королева: один по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), три - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП).По одному материалу об оставлении места ДТП суд принял решение 19 июля, лишив Королева права управления транспортным средством на год."Мировой судья судебного участка №13 Правобережного судебного района города Липецка Константин Сорокин рассмотрел ещё два дела об административных правонарушениях в отношении Олега Королёва. Оба они касались оставления места ДТП на улице Студёновской в Липецке. Речь идёт о повреждении дорожных знаков", - сообщила Дружинина.По ее словам, вынесены два постановления. В первом случае суд переквалифицировал с части 2 на часть 1 статьи 12.27, посчитав, что умысел на оставление места ДТП не доказан. "То есть лицо, управлявшее транспортным средством, действительно, могло не заметить, что был задет дорожный знак. Назначен штраф в размере 1000 рублей. Санкция статьи предполагает только такое безальтернативное наказание. В силу ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - отметила собеседница.Во втором случае суд признал, что имело место умышленное оставление места ДТП. Королева признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 1 год, добавила Дружинина.Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.
https://ria.ru/20210716/otstavka-1741583344.html
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олег королев, липецкая область, королев, происшествия
20:28 23.07.2021
 
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП

Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП

© Фото : Администрация Липецкой областиБывший глава администрации Липецкой области Олег Королев
Бывший глава администрации Липецкой области Олег Королев - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Суд рассмотрел еще два дела об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым, по одному его оштрафовали на тысячу рублей, по второму - лишили прав на год, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.
Суды Липецка ранее получили четыре материала на Королева: один по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), три - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП).
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По одному материалу об оставлении места ДТП суд принял решение 19 июля, лишив Королева права управления транспортным средством на год.
"Мировой судья судебного участка №13 Правобережного судебного района города Липецка Константин Сорокин рассмотрел ещё два дела об административных правонарушениях в отношении Олега Королёва. Оба они касались оставления места ДТП на улице Студёновской в Липецке. Речь идёт о повреждении дорожных знаков", - сообщила Дружинина.
По ее словам, вынесены два постановления. В первом случае суд переквалифицировал с части 2 на часть 1 статьи 12.27, посчитав, что умысел на оставление места ДТП не доказан. "То есть лицо, управлявшее транспортным средством, действительно, могло не заметить, что был задет дорожный знак. Назначен штраф в размере 1000 рублей. Санкция статьи предполагает только такое безальтернативное наказание. В силу ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - отметила собеседница.
Во втором случае суд признал, что имело место умышленное оставление места ДТП. Королева признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 1 год, добавила Дружинина.
Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.
В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.
Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.
 
Олег КоролевЛипецкая областьКоролевПроисшествия
 
 
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