https://ria.ru/20210723/dtp-1742621597.html
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП - РИА Новости, 23.07.2021
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП
Суд рассмотрел еще два дела об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым, по одному его оштрафовали на тысячу... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:28
2021-07-23T20:28
2021-07-23T20:28
олег королев
липецкая область
королев
происшествия
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Суд рассмотрел еще два дела об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым, по одному его оштрафовали на тысячу рублей, по второму - лишили прав на год, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.Суды Липецка ранее получили четыре материала на Королева: один по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), три - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП).По одному материалу об оставлении места ДТП суд принял решение 19 июля, лишив Королева права управления транспортным средством на год."Мировой судья судебного участка №13 Правобережного судебного района города Липецка Константин Сорокин рассмотрел ещё два дела об административных правонарушениях в отношении Олега Королёва. Оба они касались оставления места ДТП на улице Студёновской в Липецке. Речь идёт о повреждении дорожных знаков", - сообщила Дружинина.По ее словам, вынесены два постановления. В первом случае суд переквалифицировал с части 2 на часть 1 статьи 12.27, посчитав, что умысел на оставление места ДТП не доказан. "То есть лицо, управлявшее транспортным средством, действительно, могло не заметить, что был задет дорожный знак. Назначен штраф в размере 1000 рублей. Санкция статьи предполагает только такое безальтернативное наказание. В силу ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - отметила собеседница.Во втором случае суд признал, что имело место умышленное оставление места ДТП. Королева признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 1 год, добавила Дружинина.Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.
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олег королев, липецкая область, королев, происшествия
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП
Липецкого экс-сенатора Королева лишили прав на год еще по одному делу о ДТП
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости.
Суд рассмотрел еще два дела об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым
, по одному его оштрафовали на тысячу рублей, по второму - лишили прав на год, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.
Суды Липецка ранее получили четыре материала на Королева: один по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), три - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП).
По одному материалу об оставлении места ДТП суд принял решение 19 июля, лишив Королева права управления транспортным средством на год.
"Мировой судья судебного участка №13 Правобережного судебного района города Липецка Константин Сорокин рассмотрел ещё два дела об административных правонарушениях в отношении Олега Королёва. Оба они касались оставления места ДТП на улице Студёновской в Липецке. Речь идёт о повреждении дорожных знаков", - сообщила Дружинина.
По ее словам, вынесены два постановления. В первом случае суд переквалифицировал с части 2 на часть 1 статьи 12.27, посчитав, что умысел на оставление места ДТП не доказан. "То есть лицо, управлявшее транспортным средством, действительно, могло не заметить, что был задет дорожный знак. Назначен штраф в размере 1000 рублей. Санкция статьи предполагает только такое безальтернативное наказание. В силу ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - отметила собеседница.
Во втором случае суд признал, что имело место умышленное оставление места ДТП. Королева признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 1 год, добавила Дружинина.
Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.
В мае липецкие Telegram
-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.
Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев
представлял Липецкую область
в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.