https://ria.ru/20210617/senator-1737386171.html

Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий - РИА Новости, 17.06.2021

Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Липецкий сенатор Олег Королев, попавший в мае в скандал с дорожным инцидентом, подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:11

2021-06-17T13:11

2021-06-17T15:58

совет федерации рф

олег королев

липецк

политика

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Липецкий сенатор Олег Королев, попавший в мае в скандал с дорожным инцидентом, подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации."Королев написал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья", — сказал собеседник агентства.Документ рассмотрит комитет по регламенту и Совет палаты, а 23 июня его обсудят на заседании Совета Федерации.В мае в СМИ появились видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами в Липецке неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже машина сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что кроссовером управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.

https://ria.ru/20210515/korolev-1732412544.html

липецк

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Машина сенатора Олега Королева виляет на дороге Сенатор Олег Королев после скандала с «пьяным» вождением в Липецке написал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. 2021-06-17T13:11 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, олег королев, липецк, политика