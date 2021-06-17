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Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий
Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий - РИА Новости, 17.06.2021
Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий
Липецкий сенатор Олег Королев, попавший в мае в скандал с дорожным инцидентом, подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:11
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совет федерации рф
олег королев
липецк
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Липецкий сенатор Олег Королев, попавший в мае в скандал с дорожным инцидентом, подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации."Королев написал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья", — сказал собеседник агентства.Документ рассмотрит комитет по регламенту и Совет палаты, а 23 июня его обсудят на заседании Совета Федерации.В мае в СМИ появились видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами в Липецке неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже машина сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что кроссовером управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Машина сенатора Олега Королева виляет на дороге
Сенатор Олег Королев после скандала с «пьяным» вождением в Липецке написал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.
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совет федерации рф, олег королев, липецк, политика
Источник: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий
13:11 17.06.2021 (обновлено: 15:58 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОлег Королев
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Источник сообщил, что сенатор Олег Королев, попавший в ДТП, подал в отставку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Липецкий сенатор Олег Королев, попавший в мае в скандал с дорожным инцидентом, подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Королев написал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья", — сказал собеседник агентства.
Документ рассмотрит комитет по регламенту и Совет палаты, а 23 июня его обсудят на заседании Совета Федерации.
В мае в СМИ появились видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами в Липецке неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже машина сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что кроссовером управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.
Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.
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Совет Федерации РФОлег КоролевЛипецкПолитика
 
 
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