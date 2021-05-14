https://ria.ru/20210514/korolev-1732290542.html

Сенатор Королев опроверг сообщения о ДТП с его участием

Сенатор Королев опроверг сообщения о ДТП с его участием

Сенатор от Липецкой области, бывший липецкий губернатор Олег Королев после сообщений в соцсетях пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:55

2021-05-14T12:55

2021-05-14T13:18

совет федерации рф

липецкая область

происшествия

олег королев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сенатор от Липецкой области, бывший липецкий губернатор Олег Королев после сообщений в соцсетях пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было.Ранее местные Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. По данным соцсетей, автомобилем управлял Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждают, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.По его словам, сразу же после остановки машины он позвонил врачу, тот посоветовал ему не пропускать прием назначенных лекарств.

https://ria.ru/20210513/prigovor-1732191293.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, липецкая область, происшествия, олег королев