Сенатор Королев опроверг сообщения о ДТП с его участием
12:55 14.05.2021 (обновлено: 13:18 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сенатор от Липецкой области, бывший липецкий губернатор Олег Королев после сообщений в соцсетях пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было.
Ранее местные Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. По данным соцсетей, автомобилем управлял Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждают, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.
"Из-за моей мерцательной аритмии мне даже близко нельзя к алкоголю подходить, и в области все это знают. Я гипертоник, и за рулем у меня из-за весенней погоды редко подскочило давление, плюс началась мерцательная аритмия", - сказал агентству Королев.
По его словам, сразу же после остановки машины он позвонил врачу, тот посоветовал ему не пропускать прием назначенных лекарств.
"При этом никакого ДТП не было. У меня потемнело в глазах, но через какое-то время я нашёл место, припарковался на обочине и после этого вызвал ГИБДД", - отметил Королев.