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В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за подделку вакцин
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за подделку вакцин
За производство поддельных вакцин необходимо внести уголовную ответственность, заявил сенатор Олег Королев. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:32
2021-03-17T14:32
2021-03-17T14:32
валентина матвиенко
совет федерации рф
олег королев
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За производство поддельных вакцин необходимо внести уголовную ответственность, заявил сенатор Олег Королев."Граждане России очень болезненно реагируют на факты о поддельной, контрафактной продукции — продуктах питания, воде, соках, того же алкоголя, но особенно лекарственных средств. Появившаяся информация о контрафакте вакцин, их производства и реализации, особенно настораживает наших граждан", - заявил он на заседании Совета Федерации.В связи с этим Королев выступил за разработку законодательной инициативы о введении уголовной ответственности за производство и реализацию контрафактной фармацевтической продукции.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету изучить такую возможность.
https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html
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