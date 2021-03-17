https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601648020.html

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за подделку вакцин

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за подделку вакцин

За производство поддельных вакцин необходимо внести уголовную ответственность, заявил сенатор Олег Королев. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:32

2021-03-17T14:32

2021-03-17T14:32

валентина матвиенко

совет федерации рф

олег королев

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За производство поддельных вакцин необходимо внести уголовную ответственность, заявил сенатор Олег Королев."Граждане России очень болезненно реагируют на факты о поддельной, контрафактной продукции — продуктах питания, воде, соках, того же алкоголя, но особенно лекарственных средств. Появившаяся информация о контрафакте вакцин, их производства и реализации, особенно настораживает наших граждан", - заявил он на заседании Совета Федерации.В связи с этим Королев выступил за разработку законодательной инициативы о введении уголовной ответственности за производство и реализацию контрафактной фармацевтической продукции.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету изучить такую возможность.

https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, олег королев, общество