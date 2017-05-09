Биография Федора Бондарчука

Режиссер, продюсер, актер, председатель совета директоров ОАО "Ленфильм" Федор Сергеевич Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье режиссера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы Ирины Скобцевой.

В 1985 году он поступил во ВГИК на режиссерский факультет (мастерская Игоря Таланкина).

После года обучения в институте Бондарчук был призван в ряды Вооруженных сил СССР, где проходил службу в кавалерийском полку Таманской дивизии.

В 1987 году он продолжил учебу во ВГИКе в мастерской Юрия Озерова. В 1991 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В кино Федор Бондарчук дебютировал в фильме Сергея Бондарчука "Борис Годунов" (1986) в роли царевича Дмитрия.

Во время учебы во ВГИКе он снялся в картине своего преподавателя Юрия Озерова "Сталинград" (1989).

Одной из первых заметных работ стала роль князя Мышкина в известном фильме Романа Качанова и Ивана Охлобыстина "Даун Хаус" (2001), оригинальной экранизации романа Федора Достоевского "Идиот".

Федор Бондарчук сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Восемь с половиной долларов" (1999), "Мужская работа" (2001) и "Мужская работа-2" (2001), "Про любоff" (2010), "Два дня" (2011), "Лектор" (2011), "Шпион" (2012), "Воин" (2015), "Призрак" (2015) и др. Снимался в фильмах "Свои" (2004), "Статский советник" (2005), "Девятая рота" (2005), "Жара" (2006), "Я остаюсь" (2007), "Адмирал" (2008), "Обитаемый остров" и "Обитаемый остров. Схватка" (2009), "Белая гвардия" (2012), "Душа шпиона" (2014) и др.

Среди его работ последних лет — роли в семейном фильме "Дед мороз. Битва магов" (2016), сериале "Следователь Тихонов" (2016).

Всего Бондарчук сыграл в кино более 60 ролей.

После окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для популярных исполнителей. В качестве кинорежиссера он дебютировал короткометражным фильмом "Люблю" (1993).

Его следующая картина "Девятая рота" (2005) о войне в Афганистане заработала в кинопрокате более 25 миллионов долларов и была отмечена главными наградами национальных киноакадемий.

В 2008-2009 годах вышла в свет дилогия Бондарчука "Обитаемый остров" и "Обитаемый остров: Схватка" по одноименному роману братьев Стругацких.

Следующая картина "Сталинград" (2013) стала первым российским кинопроектом, демонстрировавшимся в IMAX-формате, фильм собрал в мировом кинопрокате более 67 миллионов долларов.

Права на показ нового фильма Бондарчука — фантастического блокбастера "Притяжение" (2017) были проданы в 74 страны мира.

В 1991 году Федор Бондарчук вместе со Степаном Михалковым основал компанию Art Pictures Group. В 2006 году компания была реорганизована в Art Pictures Studio, ее соучредителем вместе с Бондарчуком стал телепродюсер Дмитрий Рудовский. Art Pictures Studio занимается кинопроизводством, кинотеатральным прокатом, дистрибуцией кино- и видеопродукции, производством музыкального и рекламного видео.

В 2009 году Федор Бондарчук участвовал в создании дистрибуционной компании Art Pictures Media, которая занимается кинотеатральной, телевизионной и DVD-дистрибуцией фильмов Art Pictures Studio, а также картин независимых западных студий.

В 2008 году совместно с Константином Эрнстом Бондарчук основал компанию "Главкино", приоритетными задачами которой являются: съемка картин национального значения, поддержка молодых кинематографистов, создание условий для роста киноиндустрии и привлечения иностранных проектов в Россию.

Помимо собственных фильмов Бондарчук продюсировал картины "В движении" (2002), "Жара" (2006), "Фобос. Клуб страха" (2010), "Духless" (2012), "Вычислитель" (2014), "Бармен" (2015), "Дама Пик" (2016), "Хороший мальчик" (2016) и др.

В 2013 году он впервые выступил в роли телепродюсера — на канале СТС вышли сериалы "Молодежка" и "Выжить после".

На телевидении Бондарчук был ведущим телеигры "Кресло", шоу "Ты — супермодель!", программы "Кино в деталях".

С октября 2012 года Федор Бондарчук является председателем совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм".

Один из инициаторов проекта "Киносити". Сопредседатель попечительского совета Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Член Российской академии кинематографических искусств "Ника", член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел".

Федор Бондарчук — совладелец ресторанов в Москве "Vaниль", Bistrot. Владеет ресторанами Paparazzi и Paparazzi-express, суши-баром "Оригами" и кондитерской в Екатеринбурге.

Федор Бондарчук занимает 39-е место в рейтинге Forbes "Главные российские знаменитости 2016" с состоянием 1,3 миллиона долларов.

С 2005 года Федор Бондарчук входил в руководящий общественный совет "Молодой Гвардии Единой России". В апреле 2009 года вступил в партию "Единая Россия ". С ноября 2009 года входит в высший совет партии "Единая Россия".

Федор Бондарчук награжден различными премиями и наградами. Он является лауреатом премий "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), "Золотой Орел" (2005, 2011, 2012, 2016) и других, удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на Международном кинофестивале "Золотой апельсин" (2010).

В 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер".

В 2017 году получил премию Минобороны России в области культуры и искусства в номинации "Произведение аудиовизуальных искусств".

Федор Бондарчук был женат на телеведущей Светлане Бондарчук, их брак распался после 25 лет совместной жизни. У Федора и Светланы двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников