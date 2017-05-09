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Биография Федора Бондарчука

20:0509.05.2017
(обновлено: 22:56 09.05.2017)
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© РИА Новости . Михаил МокрушинПерейти в фотобанкАктер и режиссер Федор Бондарчук. Архивное фотоАктер и режиссер Федор Бондарчук. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Режиссер, продюсер, актер, председатель совета директоров ОАО "Ленфильм" Федор Сергеевич Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье режиссера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы Ирины Скобцевой.

В 1985 году он поступил во ВГИК на режиссерский факультет (мастерская Игоря Таланкина).

После года обучения в институте Бондарчук был призван в ряды Вооруженных сил СССР, где проходил службу в кавалерийском полку Таманской дивизии.

В 1987 году он продолжил учебу во ВГИКе в мастерской Юрия Озерова. В 1991 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В кино Федор Бондарчук дебютировал в фильме Сергея Бондарчука "Борис Годунов" (1986) в роли царевича Дмитрия.

Во время учебы во ВГИКе он снялся в картине своего преподавателя Юрия Озерова "Сталинград" (1989).

Одной из первых заметных работ стала роль князя Мышкина в известном фильме Романа Качанова и Ивана Охлобыстина "Даун Хаус" (2001), оригинальной экранизации романа Федора Достоевского "Идиот".

Федор Бондарчук сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Восемь с половиной долларов" (1999), "Мужская работа" (2001) и "Мужская работа-2" (2001), "Про любоff" (2010), "Два дня" (2011), "Лектор" (2011), "Шпион" (2012), "Воин" (2015), "Призрак" (2015) и др. Снимался в фильмах "Свои" (2004), "Статский советник" (2005), "Девятая рота" (2005), "Жара" (2006), "Я остаюсь" (2007), "Адмирал" (2008), "Обитаемый остров" и "Обитаемый остров. Схватка" (2009), "Белая гвардия" (2012), "Душа шпиона" (2014) и др.

Среди его работ последних лет — роли в семейном фильме "Дед мороз. Битва магов" (2016), сериале "Следователь Тихонов" (2016).

Всего Бондарчук сыграл в кино более 60 ролей.

После окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для популярных исполнителей. В качестве кинорежиссера он дебютировал короткометражным фильмом "Люблю" (1993).

Его следующая картина "Девятая рота" (2005) о войне в Афганистане заработала в кинопрокате более 25 миллионов долларов и была отмечена главными наградами национальных киноакадемий.

В 2008-2009 годах вышла в свет дилогия Бондарчука "Обитаемый остров" и "Обитаемый остров: Схватка" по одноименному роману братьев Стругацких.

Следующая картина "Сталинград" (2013) стала первым российским кинопроектом, демонстрировавшимся в IMAX-формате, фильм собрал в мировом кинопрокате более 67 миллионов долларов.

Права на показ нового фильма Бондарчука — фантастического блокбастера "Притяжение" (2017) были проданы в 74 страны мира.

В 1991 году Федор Бондарчук вместе со Степаном Михалковым основал компанию Art Pictures Group. В 2006 году компания была реорганизована в Art Pictures Studio, ее соучредителем вместе с Бондарчуком стал телепродюсер Дмитрий Рудовский. Art Pictures Studio занимается кинопроизводством, кинотеатральным прокатом, дистрибуцией кино- и видеопродукции, производством музыкального и рекламного видео.

В 2009 году Федор Бондарчук участвовал в создании дистрибуционной компании Art Pictures Media, которая занимается кинотеатральной, телевизионной и DVD-дистрибуцией фильмов Art Pictures Studio, а также картин независимых западных студий.

В 2008 году совместно с Константином Эрнстом Бондарчук основал компанию "Главкино", приоритетными задачами которой являются: съемка картин национального значения, поддержка молодых кинематографистов, создание условий для роста киноиндустрии и привлечения иностранных проектов в Россию.

Помимо собственных фильмов Бондарчук продюсировал картины "В движении" (2002), "Жара" (2006), "Фобос. Клуб страха" (2010), "Духless" (2012), "Вычислитель" (2014), "Бармен" (2015), "Дама Пик" (2016), "Хороший мальчик" (2016) и др.

В 2013 году он впервые выступил в роли телепродюсера — на канале СТС вышли сериалы "Молодежка" и "Выжить после".

На телевидении Бондарчук был ведущим телеигры "Кресло", шоу "Ты — супермодель!", программы "Кино в деталях".

С октября 2012 года Федор Бондарчук является председателем совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм".

Один из инициаторов проекта "Киносити". Сопредседатель попечительского совета Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Член Российской академии кинематографических искусств "Ника", член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел".

Федор Бондарчук — совладелец ресторанов в Москве "Vaниль", Bistrot. Владеет ресторанами Paparazzi и Paparazzi-express, суши-баром "Оригами" и кондитерской в Екатеринбурге.

Федор Бондарчук занимает 39-е место в рейтинге Forbes "Главные российские знаменитости 2016" с состоянием 1,3 миллиона долларов.

С 2005 года Федор Бондарчук входил в руководящий общественный совет "Молодой Гвардии Единой России". В апреле 2009 года вступил в партию "Единая Россия ". С ноября 2009 года входит в высший совет партии "Единая Россия".

Федор Бондарчук награжден различными премиями и наградами. Он является лауреатом премий "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), "Золотой Орел" (2005, 2011, 2012, 2016) и других, удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на Международном кинофестивале "Золотой апельсин" (2010).

В 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер".

В 2017 году получил премию Минобороны России в области культуры и искусства в номинации "Произведение аудиовизуальных искусств".
Федор Бондарчук был женат на телеведущей Светлане Бондарчук, их брак распался после 25 лет совместной жизни. У Федора и Светланы двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Федор Бондарчук: самый оригинальный Мышкин российского кино
© РИА Новости . Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамый модный клипмейкер 90-х годов, а ныне председатель совета директоров "Ленфильма" родился в семье знаменитого советского режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой 9 мая 1967 года.Режиссер Федор Бондарчук на лекции Притяжение: Под знаком строгой секретности в кинотеатре Октябрь в Москве
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Самый модный клипмейкер 90-х годов, а ныне председатель совета директоров "Ленфильма" родился в семье знаменитого советского режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой 9 мая 1967 года.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСкобцева очень рассчитывала, что сын поступит в МГИМО, но Федор провалил вступительное сочинение и отправился подавать документы во ВГИК. На фото: Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го "Кинотавра".Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Скобцева очень рассчитывала, что сын поступит в МГИМО, но Федор провалил вступительное сочинение и отправился подавать документы во ВГИК. На фото: Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го "Кинотавра".
© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосле года занятий в мастерской Игоря Таланкина Федор отправляется в армию. Отслужив некоторое время в Красноярске, он попадает в кавалерийский полк Таманской дивизии. На фото: Федор Бондарчук со своими родителями и продюсером Юрием Айзеншписем.Федор Бондарчук со своими родителями Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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После года занятий в мастерской Игоря Таланкина Федор отправляется в армию. Отслужив некоторое время в Красноярске, он попадает в кавалерийский полк Таманской дивизии. На фото: Федор Бондарчук со своими родителями и продюсером Юрием Айзеншписем.
© РИА Новости . С. ИвановПерейти в фотобанкДебютом в кино для молодого Бондарчука стали съемки в картине его отца "Борис Годунов", где он сыграл царевича Федора. Позже Бондарчук вспоминал, что ему "очень сложно давалась роль".Артист Сергей Бондарчук и Федор Бондарчук в роли царевича Федора на съемках фильма Борис Годунов. 1985-1986 гг.
© РИА Новости . С. Иванов
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Дебютом в кино для молодого Бондарчука стали съемки в картине его отца "Борис Годунов", где он сыграл царевича Федора. Позже Бондарчук вспоминал, что ему "очень сложно давалась роль".
© РИА Новости . Pool/Сергей ЖуковПерейти в фотобанкВ 1987 году Бондарчук вернулся во ВГИК. Проходя обучение в мастерской Юрия Озерова, параллельно он снимался у своего преподавателя в фильме "Сталинград". На фото: Федор Бондарчук представляет президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Иванову свой фильм "9 рота".Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Иванов и актер и режиссер Федор Бондарчук во время встречи в Ново-Огарево. 2005 год
© РИА Новости . Pool/Сергей Жуков
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В 1987 году Бондарчук вернулся во ВГИК. Проходя обучение в мастерской Юрия Озерова, параллельно он снимался у своего преподавателя в фильме "Сталинград". На фото: Федор Бондарчук представляет президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Иванову свой фильм "9 рота".
© Централ Партнершип (2011) На данный момент в копилке Бондарчука-актера больше 60 ролей в кино, самыми заметными из них стали работы в фильмах "Даун Хаус", "Два дня", "9 рота", "Я остаюсь" и "Призрак". На фото: кадр из фильма "Два дня".Актеры Ксения Раппопорт и Федор Бондарчук в фильм Авдотьи Смирновой 2 дня
© Централ Партнершип (2011)
На данный момент в копилке Бондарчука-актера больше 60 ролей в кино, самыми заметными из них стали работы в фильмах "Даун Хаус", "Два дня", "9 рота", "Я остаюсь" и "Призрак". На фото: кадр из фильма "Два дня".
© РИА Новости . Юрий СомовПерейти в фотобанкПосле окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для российских популярных исполнителей. На фото: на церемонии вручения национальных музыкальных премий "Овация-93" Бондарчук стал обладателем приза "За лучший клип".Вручение премии Овация-93 Федору Бондарчуку
© РИА Новости . Юрий Сомов
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После окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для российских популярных исполнителей. На фото: на церемонии вручения национальных музыкальных премий "Овация-93" Бондарчук стал обладателем приза "За лучший клип".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ качестве кинорежиссера Бондарчук дебютировал в 1993 году с короткометражным фильмом "Люблю". На сегодняшний день он снял больше 10 фильмов, самыми заметными из которых стали "Обитаемый остров", "9 рота", "Сталинград" и "Притяжение". На фото: кадр из фильма "Обитаемый остров".Федор Бондарчук в фильме-экранизации романа братьев Стругацких Обитаемый остров
© РИА Новости
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В качестве кинорежиссера Бондарчук дебютировал в 1993 году с короткометражным фильмом "Люблю". На сегодняшний день он снял больше 10 фильмов, самыми заметными из которых стали "Обитаемый остров", "9 рота", "Сталинград" и "Притяжение". На фото: кадр из фильма "Обитаемый остров".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер был в течение 25 лет женат на телеведущей Светлане Бондарчук. У них двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. На фото: Бондарчук с женой и сыном на "Кинотавре" в Сочи.Федор и Светлана Бондарчук с сыном Сергеем перед церемонией закрытия XXI Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер был в течение 25 лет женат на телеведущей Светлане Бондарчук. У них двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. На фото: Бондарчук с женой и сыном на "Кинотавре" в Сочи.
© РИА Новости . Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкБондарчук — совладелец московских ресторанов "Vaниль" и Bistrot. Владеет ресторанами Paparazzi и Paparazzi-express, суши-баром "Оригами" и кондитерской в Екатеринбурге.Актер и режиссер Федор Бондарчук на празднике шашлыка в ресторане Bistrot в Москве
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Бондарчук — совладелец московских ресторанов "Vaниль" и Bistrot. Владеет ресторанами Paparazzi и Paparazzi-express, суши-баром "Оригами" и кондитерской в Екатеринбурге.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ 2008 году совместно с Константином Эрнстом Бондарчук основал компанию "Главкино". Бондарчук спродюсировал более 50 лент. На фото: Дмитрий Медведев, Константин Эрнст и Федор Бондарчук осматривают кинотелевизионный комплекс "Главкино".Президент России Дмитрий Медведев с создателями фильма Август. Восьмого осматривает кинотелевизионный комплекс Главкино. 2008 год
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В 2008 году совместно с Константином Эрнстом Бондарчук основал компанию "Главкино". Бондарчук спродюсировал более 50 лент. На фото: Дмитрий Медведев, Константин Эрнст и Федор Бондарчук осматривают кинотелевизионный комплекс "Главкино".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБондарчук является лауреатом премий "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), "Золотой Орел" (2005, 2011, 2012, 2016), а также удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на Международном кинофестивале "Золотой апельсин" (2010). На фото: Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин на съемках фильма "Псевдоним для героя".Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин во время съемок фильма режиссера Романа Качанова Псевдоним для героя
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Бондарчук является лауреатом премий "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), "Золотой Орел" (2005, 2011, 2012, 2016), а также удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на Международном кинофестивале "Золотой апельсин" (2010). На фото: Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин на съемках фильма "Псевдоним для героя".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер". На фото: Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Каннского кинофестиваля.Федор Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер". На фото: Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Каннского кинофестиваля.
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