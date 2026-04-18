10:33 18.04.2026 (обновлено: 11:02 18.04.2026)
Паулина Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком

Суд зарегистрировал иск Андреевой-Бондарчук к Бондарчуку о разводе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Сопредседатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр", режиссер, продюсер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева
Сопредседатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр", режиссер, продюсер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паулина Андреева-Бондарчук подала в суд на Федора Бондарчука о расторжении брака.
  • Предварительная беседа по иску назначена на 30 апреля 2026 года.
  • В конце марта 2025 года супруги заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своих соцсетях.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №244 района Донской зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссёру Фёдору Бондарчуку о расторжении брака, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
"Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля", - указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце марта 2025 года Андреева-Бондарчук и Фёдор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своём профиле в Instagram*. Они были женаты с 2019 года. В 2021 году у пары родился сын Иван.
Для Фёдора Бондарчука это второй брак. Первой супругой была Светлана Бондарчук, в браке с которой родились сын Сергей и дочь Варвара.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
