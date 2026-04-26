Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Пангаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Актер и каскадер, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей" Александр Пангаев умер в возрасте 74 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
"Годы жизни 22.12.1951 - 21.04.2026", - говорится на сайте.
Пангаев с 1984 года работал на киностудии "Ленфильм", где исполнял роли, а также занимался трюками и спецэффектами. Его дебют на экране состоялся в 1986 году — он снялся в двухсерийной ленте "Как стать звездой".
В фильмографии актера 74 проекта. Среди наиболее известных работ — сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Большая прогулка", "Вербное воскресенье", "Бабье лето", а также фильм Федора Бондарчука "Сталинград". Он также являлся мастером спорта по спортивной гимнастике.