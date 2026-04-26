Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Пангаев
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:49 26.04.2026
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Пангаев

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Пангаев

© Фото : Кино-театр.руАктер Александр Пангаев
Актер Александр Пангаев
© Фото : Кино-театр.ру
Актер Александр Пангаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер и каскадер Александр Пангаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 74 лет.
  • Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», где исполнял роли, а также занимался трюками и спецэффектами.
  • В фильмографии актера 74 проекта, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и другие.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Актер и каскадер, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей" Александр Пангаев умер в возрасте 74 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
"Годы жизни 22.12.1951 - 21.04.2026", - говорится на сайте.
Пангаев с 1984 года работал на киностудии "Ленфильм", где исполнял роли, а также занимался трюками и спецэффектами. Его дебют на экране состоялся в 1986 году — он снялся в двухсерийной ленте "Как стать звездой".
В фильмографии актера 74 проекта. Среди наиболее известных работ — сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Большая прогулка", "Вербное воскресенье", "Бабье лето", а также фильм Федора Бондарчука "Сталинград". Он также являлся мастером спорта по спортивной гимнастике.
 
КультураФедор БондарчукЛенфильмПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала