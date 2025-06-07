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ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году - РИА Новости, 07.06.2025
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13:24 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/dtp-2021500562.html
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году - РИА Новости, 07.06.2025
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году
6 июня под Хабаровском перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:24:00+03:00
2025-06-07T13:24:00+03:00
справки
происшествия
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6 июня под Хабаровском перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у транспортного средства отказала тормозная система. В результате ДТП пострадали 22 человека, трое из которых взрослые, остальные – дети.4 июня на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе Пензенской области столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и школьный микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту Пенза – Сосновоборск. В прокуратуре области уточнили, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения, две из которых были госпитализированы. 23 апреля в Севастополе автобус Scania, перевозивший группу детей из международного детского центра "Артек", столкнулся с попутным автомобилем Honda. От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW. В результате ДТП пострадали восемь несовершеннолетних. Их госпитализировали. 22 апреля на 9-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и автобуса "ПАЗ", перевозившего детей. В результате аварии пострадал водитель Renault Logan, а также одиннадцать детей, которые ехали в автобусе. 18 апреля на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края микроавтобус Mercedes, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем "Лада Гранта", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом. В результате пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы.19 марта в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково в Вологодской области столкнулись школьный автобус "ПАЗ" и "Камаз" с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Травмы получили двое подростков. 13 марта на 20-м километре автодороги Балаково – Духовницкое – Пугачев в Пугачевском районе Саратовской области микроавтобус Mercedes с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка. В результате четверо подростков с травмами были доставлены в больницу. 23 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус "ПАЗ", в котором находилось около 20 учеников. По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. В результате ДТП погиб десятилетний ребенок – пассажир школьного автобуса. В администрации Волгоградской области уточнили, что ребенок умер по пути в больницу. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый были госпитализированы. 12 января в городе Бийске Алтайского края на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
справки, происшествия
Справки, Происшествия

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году

© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского краяДТП с автобусом в Хабаровском крае, 6 июня 2025 года
ДТП с автобусом в Хабаровском крае, 6 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского края
ДТП с автобусом в Хабаровском крае, 6 июня 2025 года. Архивное фото
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6 июня под Хабаровском перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у транспортного средства отказала тормозная система. В результате ДТП пострадали 22 человека, трое из которых взрослые, остальные – дети.
4 июня на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе Пензенской области столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и школьный микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту Пенза – Сосновоборск. В прокуратуре области уточнили, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения, две из которых были госпитализированы.
23 апреля в Севастополе автобус Scania, перевозивший группу детей из международного детского центра "Артек", столкнулся с попутным автомобилем Honda. От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW. В результате ДТП пострадали восемь несовершеннолетних. Их госпитализировали.
22 апреля на 9-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и автобуса "ПАЗ", перевозившего детей. В результате аварии пострадал водитель Renault Logan, а также одиннадцать детей, которые ехали в автобусе.
18 апреля на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края микроавтобус Mercedes, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем "Лада Гранта", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом. В результате пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы.
19 марта в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково в Вологодской области столкнулись школьный автобус "ПАЗ" и "Камаз" с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Травмы получили двое подростков.
13 марта на 20-м километре автодороги Балаково – Духовницкое – Пугачев в Пугачевском районе Саратовской области микроавтобус Mercedes с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка. В результате четверо подростков с травмами были доставлены в больницу.
23 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус "ПАЗ", в котором находилось около 20 учеников. По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. В результате ДТП погиб десятилетний ребенок – пассажир школьного автобуса. В администрации Волгоградской области уточнили, что ребенок умер по пути в больницу. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый были госпитализированы.
12 января в городе Бийске Алтайского края на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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