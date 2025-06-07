https://ria.ru/20250607/dtp-2021500562.html

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году - РИА Новости, 07.06.2025

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 году

6 июня под Хабаровском перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:24:00+03:00

2025-06-07T13:24:00+03:00

2025-06-07T13:24:00+03:00

справки

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021225484_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6a4426e214bd022686f4b1b4c4313bc4.jpg

6 июня под Хабаровском перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у транспортного средства отказала тормозная система. В результате ДТП пострадали 22 человека, трое из которых взрослые, остальные – дети.4 июня на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе Пензенской области столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и школьный микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту Пенза – Сосновоборск. В прокуратуре области уточнили, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения, две из которых были госпитализированы. 23 апреля в Севастополе автобус Scania, перевозивший группу детей из международного детского центра "Артек", столкнулся с попутным автомобилем Honda. От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW. В результате ДТП пострадали восемь несовершеннолетних. Их госпитализировали. 22 апреля на 9-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и автобуса "ПАЗ", перевозившего детей. В результате аварии пострадал водитель Renault Logan, а также одиннадцать детей, которые ехали в автобусе. 18 апреля на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края микроавтобус Mercedes, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем "Лада Гранта", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом. В результате пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы.19 марта в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково в Вологодской области столкнулись школьный автобус "ПАЗ" и "Камаз" с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Травмы получили двое подростков. 13 марта на 20-м километре автодороги Балаково – Духовницкое – Пугачев в Пугачевском районе Саратовской области микроавтобус Mercedes с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка. В результате четверо подростков с травмами были доставлены в больницу. 23 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус "ПАЗ", в котором находилось около 20 учеников. По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. В результате ДТП погиб десятилетний ребенок – пассажир школьного автобуса. В администрации Волгоградской области уточнили, что ребенок умер по пути в больницу. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый были госпитализированы. 12 января в городе Бийске Алтайского края на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия