После ДТП на Ставрополье госпитализировали двоих детей - РИА Новости, 29.10.2025
23:27 29.10.2025
После ДТП на Ставрополье госпитализировали двоих детей
После ДТП на Ставрополье госпитализировали двоих детей
2025-10-29T23:27:00+03:00
2025-10-29T23:27:00+03:00
происшествия
ставрополь
пятигорск
владимир владимиров
ставрополь
пятигорск
2025
1920
1920
true
происшествия, ставрополь, пятигорск, владимир владимиров
Происшествия, Ставрополь, Пятигорск, Владимир Владимиров
ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Двоих детей, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, госпитализируют, всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В среду в региональной Госавтоинспекции сообщали, что микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье, погиб водитель столкнувшейся с ним легковушки. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что, по оперативной информации, пострадали семь детей.
В минздраве уточнили, что из 12 пострадавших в итоге всего было госпитализировано двое детей.
«
"На месте происшествия медицинская помощь оказана 7 пострадавшим. На данный момент за медицинской помощью обратились 11 детей и сопровождавший их преподаватель. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Решается вопрос о госпитализации двоих детей в специализированные стационары Ставрополя и Пятигорска. Состояние пострадавших варьируется от удовлетворительного до средней степени тяжести", – сообщил собеседник агентства.
ПроисшествияСтавропольПятигорскВладимир Владимиров
 
 
