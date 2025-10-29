После ДТП на Ставрополье госпитализировали двоих детей

ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Двоих детей, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, госпитализируют, всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В среду в региональной Госавтоинспекции сообщали, что микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье, погиб водитель столкнувшейся с ним легковушки. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что, по оперативной информации, пострадали семь детей.
В минздраве уточнили, что из 12 пострадавших в итоге всего было госпитализировано двое детей.
"На месте происшествия медицинская помощь оказана 7 пострадавшим. На данный момент за медицинской помощью обратились 11 детей и сопровождавший их преподаватель. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Решается вопрос о госпитализации двоих детей в специализированные стационары Ставрополя и Пятигорска. Состояние пострадавших варьируется от удовлетворительного до средней степени тяжести", – сообщил собеседник агентства.