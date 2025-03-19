В Вологодской области школьный автобус столкнулся с КамАЗом
ДТП с участием школьного автобуса произошло под Вологдой, пострадали 2 подростка
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "КамАЗ" произошло в Вологодской области, травмы получили двое подростков, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло днем в среду в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково.
По предварительной информации, столкнулись школьный автобус ПАЗ и КамАЗ с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Отмечается, что все были пристегнуты ремнями безопасности. После ДТП пассажиры были доставлены по месту жительства на другом транспорте.
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"После ДТП за медицинской помощью по поводу ушибленных травм лица у детей обратились родители двоих несовершеннолетних - 16-летней школьницы и 16-летнего юноши. В медицинских учреждениях проводятся необходимые обследования", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.
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