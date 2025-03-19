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В Вологодской области школьный автобус столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 19.03.2025
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23:42 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/dtp-2006084753.html
В Вологодской области школьный автобус столкнулся с КамАЗом
В Вологодской области школьный автобус столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 19.03.2025
В Вологодской области школьный автобус столкнулся с КамАЗом
ДТП с участием школьного автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "КамАЗ" произошло в Вологодской области, травмы получили двое подростков, сообщает региональное... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:42:00+03:00
2025-03-19T23:42:00+03:00
происшествия
вологодская область
камаз (завод)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "КамАЗ" произошло в Вологодской области, травмы получили двое подростков, сообщает региональное УМВД. ДТП произошло днем в среду в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково. По предварительной информации, столкнулись школьный автобус ПАЗ и КамАЗ с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Отмечается, что все были пристегнуты ремнями безопасности. После ДТП пассажиры были доставлены по месту жительства на другом транспорте. "После ДТП за медицинской помощью по поводу ушибленных травм лица у детей обратились родители двоих несовершеннолетних - 16-летней школьницы и 16-летнего юноши. В медицинских учреждениях проводятся необходимые обследования", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.
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происшествия, вологодская область, камаз (завод)
Происшествия, Вологодская область, КамАЗ (завод)
В Вологодской области школьный автобус столкнулся с КамАЗом

ДТП с участием школьного автобуса произошло под Вологдой, пострадали 2 подростка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "КамАЗ" произошло в Вологодской области, травмы получили двое подростков, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло днем в среду в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково.
По предварительной информации, столкнулись школьный автобус ПАЗ и КамАЗ с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Отмечается, что все были пристегнуты ремнями безопасности. После ДТП пассажиры были доставлены по месту жительства на другом транспорте.
«
"После ДТП за медицинской помощью по поводу ушибленных травм лица у детей обратились родители двоих несовершеннолетних - 16-летней школьницы и 16-летнего юноши. В медицинских учреждениях проводятся необходимые обследования", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияВологодская областьКамАЗ (завод)
 
 
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