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В Пензенской области грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом - РИА Новости, 04.06.2025
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18:45 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/gruzovik-2020948633.html
В Пензенской области грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом
В Пензенской области грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом - РИА Новости, 04.06.2025
В Пензенской области грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом
Грузовик и школьный микроавтобус столкнулись в Пензенской области, в результате пострадали трое детей, сообщила областная Госавтоинспекция. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:45:00+03:00
2025-06-04T18:45:00+03:00
происшествия
пензенская область
городищенский район
пенза
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Грузовик и школьный микроавтобус столкнулись в Пензенской области, в результате пострадали трое детей, сообщила областная Госавтоинспекция. ДТП произошло в среду в 16.00 мск на 692-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в границах Городищенского района. "Предварительно установлено, что... произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3009К7 под управлением водителя, мужчины 2000 года рождения, и автобуса малого класса Ford Transit под управлением водителя, мужчины 1961 года рождения. В результате происшествия три пассажира автобуса - девочки 2014 года рождения - получили телесные повреждения, (из них) две девочки доставлены в медицинское учреждение, одной оказана медицинская помощь, отпущена. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в Telegram-канале управления. На фото, опубликованном ГАИ, запечатлен поврежденный оранжевый микроавтобус со знаком и надписью "Дети". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции, школьный микроавтобус следовал по маршруту Пенза - Сосновоборск.
https://ria.ru/20250604/dtp-2020930934.html
пензенская область
городищенский район
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происшествия, пензенская область, городищенский район, пенза, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, Городищенский район, Пенза, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом

В Пензенской области три ребенка пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramПоследствия ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области
Последствия ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Последствия ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области
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САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Грузовик и школьный микроавтобус столкнулись в Пензенской области, в результате пострадали трое детей, сообщила областная Госавтоинспекция.
ДТП произошло в среду в 16.00 мск на 692-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в границах Городищенского района.
"Предварительно установлено, что... произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3009К7 под управлением водителя, мужчины 2000 года рождения, и автобуса малого класса Ford Transit под управлением водителя, мужчины 1961 года рождения. В результате происшествия три пассажира автобуса - девочки 2014 года рождения - получили телесные повреждения, (из них) две девочки доставлены в медицинское учреждение, одной оказана медицинская помощь, отпущена. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в Telegram-канале управления.
На фото, опубликованном ГАИ, запечатлен поврежденный оранжевый микроавтобус со знаком и надписью "Дети".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции, школьный микроавтобус следовал по маршруту Пенза - Сосновоборск.
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ПроисшествияПензенская областьГородищенский районПензаГИБДД МВД РФ
 
 
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