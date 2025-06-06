https://ria.ru/20250606/dtp-2021225800.html

Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей увеличилось до 12

Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей увеличилось до 12 - РИА Новости, 06.06.2025

Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей увеличилось до 12

Число детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском, увеличилось до 12, заведено дело, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:16:00+03:00

2025-06-06T06:16:00+03:00

2025-06-06T06:19:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Число детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском, увеличилось до 12, заведено дело, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что авария случилась около 11.00 (4.00 мск). "В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется", - говорится в сообщении следственного управления. Хабаровским межрайонным следственным отделом п факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона сообщила, что проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок. Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев.

https://ria.ru/20250605/dtp--2021060035.html

https://ria.ru/20250105/dtp-1992582477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, россия, хабаровский район, гибдд мвд рф