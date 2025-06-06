Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей увеличилось до 12
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском детей увеличилось до 12
© Соцсети Госавтоинспекции Хабаровского краяДТП с автобусом в Хабаровском крае
© Соцсети Госавтоинспекции Хабаровского края
ДТП с автобусом в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Число детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском, увеличилось до 12, заведено дело, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами.
СУСК уточнил, что авария случилась около 11.00 (4.00 мск).
"В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется", - говорится в сообщении следственного управления.
Хабаровским межрайонным следственным отделом п факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокуратура региона сообщила, что проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок. Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев.
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