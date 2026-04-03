ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2025 — 2026 годах

2026

3 апреля под Калугой произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми.

Они направлялись из Калуги в Москву на экскурсию на ВДНХ. Предварительно установлено, что водитель "Газели" при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу, ехавшему прямо. После удара автобус отбросило на стоявший на перекрестке Opel. По предварительным данным, в результате происшествия четырем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее на трассе Нижний Новгород - Саратов вблизи села Новозахаркино Саратовской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, которые ехали из Ершова на экскурсию в Пензу. В автобусе было 23 ребенка и двое взрослых. В результате происшествия погиб водитель, ему стало плохо за рулем. По данным Минздрава РФ, все дети, находившиеся в автобусе, были бригадами скорой помощи и службы медицины катастроф направлены в ближайшую больницу, с ними работают психологи.

4 марта на Калужском шоссе в Москве микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми. Водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он по касательной задел автобус. После этого его развернуло, и в него врезалось еще несколько транспортных средств. В результате ДТП пострадали девять человек. По прибытии на место аварии пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших, детям госпитализация не потребовалась.

10 февраля в селе Нижний Саянтуй Бурятии водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой, после чего врезался в ограду дома. В результате аварии восьмилетний пассажир обратился в больницу, после осмотра его отпустили домой. Остальные дети не пострадали. В автобусе находились трое детей.

27 января на улице Пролетарской в Бежецке Тверской области водитель автомобиля Volkswagen Passat на перекрестке не уступил дорогу школьному автобусу марки "Газель Next". В результате ДТП двое детей, пассажиры машины "Газель Next", обратились за медицинской помощью.

14 января в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края школьный автобус, перевозивший учеников Тесинской средней школы №10 в военкомат для постановки на учет, попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. Авария произошла на 35 километре автодороги "Саяны". В результате ЧП погибла девушка – водитель иномарки, один из школьников был госпитализирован с переломом лодыжки. В автобусе находилось 13 детей в возрасте 16 лет и сопровождающий.

Вечером 12 января в Сосновском районе Челябинской области водитель школьного автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту "поселок Рощино – поселок Славино", не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили трое детей 2012 года рождения – два мальчика и девочка. Они были доставлены в челябинскую детскую областную больницу, а затем направлены на амбулаторное лечение. Остальным участникам ДТП помощь была оказана на месте. Всего в автобусе находились 22 школьника и двое взрослых.

2025

21 декабря в Увинском районе Удмуртии столкнулись школьный микроавтобус и легковая машина. Авария произошла на автодороге Ижевск - Ува. Дети в возрасте от 13 до 16 лет ехали со спортивных соревнований из Завьялово в село Сюмси. По информации ГИБДД, водитель автобуса совершил обгон в неположенном месте. В результате ДТП пострадали 14 человек, из них восемь детей. В Минздраве Удмуртии уточнили, что один ребенок находился в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней степени тяжести.

29 октября в Ставропольском крае микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. За медицинской помощью обратились 11 детей и сопровождавший их преподаватель. Состояние пострадавших варьировалось от удовлетворительного до средней степени тяжести.

25 октября в Самаре столкнулись автобус, перевозивший детскую команду по спортивной гимнастике, и легковой автомобиль. В результате пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.

4 октября на автодороге А-370 "Уссури" в Приморье водитель большегруза, не выдержав дистанцию, врезался в пассажирский автобус, перевозивший детей. В результате автобус столкнулся с другим грузовиком, который двигался впереди. В результате аварии пострадали шесть детей

26 сентября на автодороге Казангулово – Соколовка в Давлекановском районе Башкирии 59-летний местный житель, управляя школьным автобусом ПАЗ, не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы.

19 июня на дороге Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель автобус, который вез детей из зоопарка, съехал на обочину и опрокинулся. В салоне находились 23 человека, в том числе 16 детей в возрасте от 8 до 15 лет. В результате ДТП одному ребенку и одному взрослому потребовалась медицинская помощь.

6 июня под Хабаровском перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у транспортного средства отказала тормозная система. В результате ДТП пострадали 22 человека, трое из которых взрослые, остальные – дети.

4 июня на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе Пензенской области столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и школьный микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту Пенза – Сосновоборск. В прокуратуре области уточнили, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения, две из которых были госпитализированы

23 апреля в Севастополе автобус Scania, перевозивший группу детей из международного детского центра "Артек", столкнулся с попутным автомобилем Honda. От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW. В результате ДТП пострадали восемь несовершеннолетних. Их госпитализировали.

22 апреля на 9-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и автобуса "ПАЗ", перевозившего детей. В результате аварии пострадал водитель Renault Logan, а также одиннадцать детей, которые ехали в автобусе.

18 апреля на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края микроавтобус Mercedes, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем "Лада Гранта", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом. В результате пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы.

19 марта в Кичменгско-Городецком округе на подъезде к деревне Малое Бараково в Вологодской области столкнулись школьный автобус "ПАЗ" и "Камаз" с гидроманипулятором и прицепом-роспуском, без груза. Автобус вез 19 учащихся из школы в селе Косково в близлежащие населенные пункты. Также в салоне находились сопровождающий и два работника школы. Травмы получили двое подростков.

13 марта на 20-м километре автодороги Балаково – Духовницкое – Пугачев в Пугачевском районе Саратовской области микроавтобус Mercedes с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка. В результате четверо подростков с травмами были доставлены в больницу.

23 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус "ПАЗ", в котором находилось около 20 учеников. По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. В результате ДТП погиб десятилетний ребенок – пассажир школьного автобуса. В администрации Волгоградской области уточнили, что ребенок умер по пути в больницу. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый были госпитализированы.

12 января в городе Бийске Алтайского края на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет.