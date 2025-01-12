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На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 12.01.2025
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15:11 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/dtp-1993350024.html
На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети
На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 12.01.2025
На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети
Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП в Алтайском крае, пострадали четыре ребёнка, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:11:00+03:00
2025-01-12T15:11:00+03:00
россия
алтайский край
бийск
происшествия
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БАРНАУЛ, 12 янв – РИА Новости. Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП в Алтайском крае, пострадали четыре ребёнка, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Предварительно установлено, что 12.01.2025 на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции в городе Бийске произошло ДТП. Автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились 4 детей возрастом от 10 до 12 лет", - говорится в сообщении. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения. "Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку… Автополицейские дадут оценку действиям водителей обоих транспортных средств и примут законное решение", - добавляют в пресс-службе главка МВД по региону.
https://ria.ru/20240918/altaj-1973440391.html
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россия, алтайский край, бийск, происшествия, дтп
Россия, Алтайский край, Бийск, Происшествия, ДТП
На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети

В ДТП с микроавтобусом в Бийске пострадали четверо детей-пассажиров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 12 янв – РИА Новости. Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП в Алтайском крае, пострадали четыре ребёнка, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Предварительно установлено, что 12.01.2025 на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции в городе Бийске произошло ДТП. Автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились 4 детей возрастом от 10 до 12 лет", - говорится в сообщении.
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По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения.
"Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку… Автополицейские дадут оценку действиям водителей обоих транспортных средств и примут законное решение", - добавляют в пресс-службе главка МВД по региону.
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