https://ria.ru/20250112/dtp-1993350024.html

На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети

На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 12.01.2025

На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети

Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП в Алтайском крае, пострадали четыре ребёнка, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:11:00+03:00

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БАРНАУЛ, 12 янв – РИА Новости. Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП в Алтайском крае, пострадали четыре ребёнка, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Предварительно установлено, что 12.01.2025 на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции в городе Бийске произошло ДТП. Автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились 4 детей возрастом от 10 до 12 лет", - говорится в сообщении. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения. "Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку… Автополицейские дадут оценку действиям водителей обоих транспортных средств и примут законное решение", - добавляют в пресс-службе главка МВД по региону.

https://ria.ru/20240918/altaj-1973440391.html

https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html

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россия, алтайский край, бийск, происшествия, дтп