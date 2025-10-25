Пострадавшие в ДТП в Самаре спортсмены возвращались домой с соревнований

САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Спортсмены из Оренбургской области возвращались домой после соревнований в Самаре, где и попали в ДТП, сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области.

Ранее в областном ГУМВД России сообщали, что в субботу в 19.20 мск на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке. По факту происшествия региональное СУСК России возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

"По информации министерства спорта, сегодня в учебно-спортивном центре "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором прибыла в Самарскую область , от места проведения соревнований к месту проживания. В ходе движения автобус попал в ДТП. По имеющейся информации, пострадали четверо пассажиров автобуса", - сообщила собеседница агентства.

По данным минздрава региона, сейчас пострадавшие спортсмены находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Остальные дети из автобуса не пострадали, их сопровождают тренер и родители.