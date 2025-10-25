Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие в ДТП в Самаре спортсмены возвращались домой с соревнований - РИА Новости, 25.10.2025
22:41 25.10.2025
Пострадавшие в ДТП в Самаре спортсмены возвращались домой с соревнований
Спортсмены из Оренбургской области возвращались домой после соревнований в Самаре, где и попали в ДТП, сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости...
происшествия
россия
оренбургская область
самара
происшествия, россия, оренбургская область, самара
Происшествия, Россия, Оренбургская область, Самара
© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиСотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары. Архивное фото
САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Спортсмены из Оренбургской области возвращались домой после соревнований в Самаре, где и попали в ДТП, сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области.
Ранее в областном ГУМВД России сообщали, что в субботу в 19.20 мск на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке. По факту происшествия региональное СУСК России возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
Вчера, 12:52
"По информации министерства спорта, сегодня в учебно-спортивном центре "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания. В ходе движения автобус попал в ДТП. По имеющейся информации, пострадали четверо пассажиров автобуса", - сообщила собеседница агентства.
По данным минздрава региона, сейчас пострадавшие спортсмены находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Остальные дети из автобуса не пострадали, их сопровождают тренер и родители.
Что касается трех пострадавших их легкового автомобиля, по данным областного минздрава, они находятся в тяжелом состоянии в больнице.
На месте ДТП в Амурской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Вчера, 10:37
 
