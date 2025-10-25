https://ria.ru/20251025/dtp-2050625245.html
Пострадавшие в ДТП в Самаре спортсмены возвращались домой с соревнований
САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Спортсмены из Оренбургской области возвращались домой после соревнований в Самаре, где и попали в ДТП, сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области.
Ранее в областном ГУМВД России сообщали, что в субботу в 19.20 мск на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре
столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке. По факту происшествия региональное СУСК России
возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
"По информации министерства спорта, сегодня в учебно-спортивном центре "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области
возвращалась на своем автобусе, на котором прибыла в Самарскую область
, от места проведения соревнований к месту проживания. В ходе движения автобус попал в ДТП. По имеющейся информации, пострадали четверо пассажиров автобуса", - сообщила собеседница агентства.
По данным минздрава региона, сейчас пострадавшие спортсмены находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Остальные дети из автобуса не пострадали, их сопровождают тренер и родители.
Что касается трех пострадавших их легкового автомобиля, по данным областного минздрава, они находятся в тяжелом состоянии в больнице.