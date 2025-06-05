https://ria.ru/20250605/dtp--2021060035.html

СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой

СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой - РИА Новости, 05.06.2025

СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой

Следствие проверяет информацию о ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщил СК РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:16:00+03:00

2025-06-05T12:16:00+03:00

2025-06-05T12:16:00+03:00

пензенская область

россия

городищенский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Следствие проверяет информацию о ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщил СК РФ. Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в среду в 16.00 мск на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и микроавтобус Ford Transit, в результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения. В пресс-службе областной ГАИ уточнили РИА Новости, что школьный микроавтобус следовал по маршруту Пенза - Сосновоборск. В прокуратуре области пояснили РИА Новости, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. Всего, по данным ведомства, в салоне ехали 13 детей, никому из них госпитализация не потребовалась. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате столкновения пострадали три несовершеннолетних пассажира автобуса, которые получили телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка (статья 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Пензенской области В.В. Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20250604/dtp-2020930934.html

пензенская область

россия

городищенский район

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пензенская область, россия, городищенский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия