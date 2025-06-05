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СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой - РИА Новости, 05.06.2025
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12:16 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/dtp--2021060035.html
СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой
СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой - РИА Новости, 05.06.2025
СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой
Следствие проверяет информацию о ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщил СК РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:16:00+03:00
2025-06-05T12:16:00+03:00
пензенская область
россия
городищенский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Следствие проверяет информацию о ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщил СК РФ. Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в среду в 16.00 мск на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и микроавтобус Ford Transit, в результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения. В пресс-службе областной ГАИ уточнили РИА Новости, что школьный микроавтобус следовал по маршруту Пенза - Сосновоборск. В прокуратуре области пояснили РИА Новости, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. Всего, по данным ведомства, в салоне ехали 13 детей, никому из них госпитализация не потребовалась. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате столкновения пострадали три несовершеннолетних пассажира автобуса, которые получили телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка (статья 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Пензенской области В.В. Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
https://ria.ru/20250604/dtp-2020930934.html
пензенская область
россия
городищенский район
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пензенская область, россия, городищенский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Пензенская область, Россия, Городищенский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК заинтересовался ДТП со школьным микроавтобусом под Пензой

СК заинтересовался ДТП со школьным автобусом под Пензой, где пострадали 3 детей

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramПоследствия ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области
Последствия ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Последствия ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Следствие проверяет информацию о ДТП с участием школьного микроавтобуса в Пензенской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщил СК РФ.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в среду в 16.00 мск на 692-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Городищенском районе столкнулись грузовик "ГАЗ-3009К7" и микроавтобус Ford Transit, в результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 2014 года рождения. В пресс-службе областной ГАИ уточнили РИА Новости, что школьный микроавтобус следовал по маршруту Пенза - Сосновоборск. В прокуратуре области пояснили РИА Новости, что дети из Сосновоборска возвращались домой после спортивных соревнований. Всего, по данным ведомства, в салоне ехали 13 детей, никому из них госпитализация не потребовалась.
"В средствах массовой информации сообщалось, что в Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате столкновения пострадали три несовершеннолетних пассажира автобуса, которые получили телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка (статья 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Пензенской области В.В. Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
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