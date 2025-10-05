Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом, доставили во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Один из шести детей, который находится в более тяжёлом состоянии после ДТП с двумя большегрузами и автобусом в Приморье, доставлен санавиацией во Владивосток, сообщили РИА Новости в минздраве региона.