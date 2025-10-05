Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом, доставили во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Один из шести детей, который находится в более тяжёлом состоянии после ДТП с двумя большегрузами и автобусом в Приморье, доставлен санавиацией во Владивосток, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Санавиация доставила из больницы Дальнереченска во Владивосток одного из шести детей, который находится в более тяжёлом состоянии после аварии... Борт приземлился по плану в 13.55 (06.55 мск), его уже ожидала бригада СМП", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, тактику лечения ребенка определят на месте.
Авария произошла в субботу на автодороге А-370 "Уссури": водитель большегруза, не выдержав дистанцию, врезался в автобус, где находились шесть детей. В результате автобус столкнулся с другим грузовиком, который двигался впереди. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тяжело травмированных после аварии нет. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.
